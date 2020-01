Una vita/ Anticipazioni puntata 31 gennaio: Ceferino molla Lolita per Casilda?

Una vita, anticipazioni puntata 31 gennaio

Nella prossima puntata di Una vita, Ceferino scoprirà che Casilda è una donna vedova e che lo ha baciato solo per spezzare le tradizioni di Cabrahigo e per permettere alla sua amica Lolita di sposare finalmente l’uomo che ama. Il giovane, dopo aver saputo la verità, sarà parecchio arrabbiato con la sua ex promessa sposa e con la Escolano, in quanto è stato ingannato dalle due donne. Il matrimonio della domestica degli Alvarez-Hermoso e di Antonino Palacios sembrerà comunque molto lontano. Confidarsi con Fra Guillermo farà molto bene a Telmo, che negli ultimi giorni si era sottoposto a numerose privazioni e punizioni, per espiare la colpa di aver baciato Lucia. Il prete si sentirà quindi un pochino meglio nel parlare con il suo mentore, che sarà abbastanza affettuoso con lui. Ursula, dunque, troverà dei vestiti del sacerdote. Questi abiti saranno macchiati di sangue. La Dicenta comprenderà allora che il prete si sta flagellando. Samuel, infine, non sarà d’accordo con Lucia, che vuole restituire il quadro restaurato alla legittima proprietaria.

Una vita, dove eravamo rimasti

Nei precedenti episodi della soap di Una vita, abbiamo assistito al fatto che Ceferino è sembrato molto vicino a Casilda. Tra i due infatti si è sviluppata una forte attrazione fisica. Ad un tratto, dunque, il ragazzo e la domestica si sono rifugiati in una soffitta da soli. In questo posto, Ceferino e la Ercolano hanno dato sfogo alla loro irrefrenabile passione, baciandosi. A causa di questo gesto, la tradizione di Cabrahigo non è più valida e finalmente Antonito può sposare Lolita. Rosina, inoltre, è molto contenta per il suo compagno Liberto. L’uomo, infatti, è riuscito a salvare Flora da un tentativo di stupro da parte di Jordi. Liberto è stato allora in grado di fermare Barò e le sue cattive intenzioni, colpendo il ragazzo in pieno viso. Samuel, intanto, si è allontanato da Acacias. L’Alday, quindi, si trova a Segovia ed ha intercettato in questo luogo il vecchio mentore di Padre Telmo. Dopo aver incontrato il religioso, Samuel gli ha dunque comunicato che Martinez è molto cambiato e che sta perdendo la sua vocazione. Telmo, infine, dopo aver baciato Lucia, sta soffrendo parecchio, e sta cercando di dimenticare la donna. Nell’episodio di Una vita del 30 Gennaio, Liberto si cimenta finalmente nelle vesti di pugile. Il ragazzo infatti accetta di partecipare ad una sfida di boxe. Dopo varie difficoltà, il giovane riesce a vincere l’incontro di pugilato e ad essere acclamato da tutti. Samuel, allora, ritorna dal suo viaggio a Segovia. Ad un certo punto, Lucia decide di andare a casa dell’Alday. In questo posto, la Alvarado comunica al suo promesso sposo che lei ha intenzione di ridare il ritratto di Maria Angeles, che la ragazza ha restaurato, alla vera proprietaria. Fra Guillermo, dunque, decide di recarsi ad Acacias 38. Nel quartiere il frate va a trovare Telmo. Il suo pupillo gli confida di aver ceduto alla tentazione nei confronti di una donna. Padre Martinez confessa allora al suo mentore di aver baciato Lucia e di essersi pentito di questo gesto. Fra Guillermo apprezza la scelta di Telmo di allontanarsi da Lucia, ma crede che il ragazzo sia molto innamorato. A causa di ciò, il monaco ritiene che il prete debba o rinunciare per sempre a Lucia, oppure rinunciare al suo ministero religioso e vivere accanto alla donna che lui ama profondamente.

