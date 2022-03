Una vita/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Armando torna ad Acacias, Susana a Vienna

Una vita, anticipazioni puntata 31 marzo

La anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 31 marzo, della soap opera “Una Vita“ ci rivelano che Felipe da qualche giorno è tornato ad Acacias e Genoveva non ha messo da parte la volontà di vendicarsi. Il tradimento di Felipe con Marcia ancora non è stato digerito dalla Salmeron che ha intenzione di uccidere l’ex marito. Già voleva farlo in Austria, ma poi è andato tutto al monte con lo scoppio della guerra, adesso è ancora più decisa a portare a termine la sua missione. Certamente da sola non può fare niente visto che Felipe non teme l’ex moglie, così Genoveva chiede aiuto a Natalia. Lei è una donna bella, seducente, sa come far abdicare un uomo, difatti le ordina di sedurre il suo ex marito. Susana è partita per l’Europa alla ricerca del marito, ma a sorpresa Armando si presenta ad Acacias come se niente fosse, vuole parlare con la donna che purtroppo non c’è. Riusciranno Liberto e Rosina ad avvisare in tempo Susana e farla ritornare indietro?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Carmen è molto stanca ogni volta che propone a Ramon di trascorrere un po’ di tempo insieme, l’uomo trova sempre una scusa per dedicarsi a qualche altra attività. Il loro matrimonio è a rischio, la donna si sente trascurata è convinta che il marito dia più importanza alla politica che a lei. Lolita accoglie le lamentele della suocera e comincia a preoccuparsi. Carmen è stata sempre una moglie rispettosa e amorevole, adesso vorrebbe dal marito le stesse attenzione che lei riserva al suo uomo. La nuora decide di correre ai ripari prima che sia troppo tardi e affronta l’argomento con il suo suocero e lo scuote a reagire. Lolita fa capire a Ramon che il suo atteggiamento nei riguardi della moglie non è corretto e deve fare qualcosa altrimenti rischia di perdere per sempre la moglie. Il Palacios cerca di giustificare il suo comportamento dicendo che è assorto da mille pensieri e questo è il motivo principale della sua freddezza. Le parole di Lolita non scuotono Ramon e nemmeno lo allarmano, evidentemente non si rende conto di quanto possa essere grave la situazione, infatti i comportamenti di Carmen sono solo capricci. Ramon si disinteressa dei consigli di Lolita, è convinto che il suo matrimonio è molto solido e non rischi di precipitare per qualche trascuratezza da parte sua nei confronti della moglie. Carmen non la pensa alla stessa maniera e l’indifferenza del marito la innervosisce di più facendola sentire offesa. È solo in questo momento che il Palacios fa un passo indietro e comprende che la situazione è più grave di quello che pensa. D’accordo con la nuora cerca di escogitare un piano per rimediare al danno.

Ramon discute con la nuora su come riconquistare la moglie e farsi perdonare dalla sua indifferenza. Lolita gli suggerisce di farle un regalo, quando si trova a faccia a faccia con la moglie capisce che è intervenuto troppo tardi, difatti la donna lo mette al corrente di aver preso una decisione importante che le darà la stima di cui ha bisogno. Carmen non vuole più dipendere economicamente dal marito e desidera avere i suoi spazi, quindi per dare una svolta alla sua vita, si è trovata un lavoro come parrucchiera a domicilio. Marcos non ha perso l’interesse di trovare l’assassino di sua moglie. Dopo il colloquio che Soledad ha con Mendez, il Bacigalupe confida alla domestica che la sua amata è stata uccisa con il veleno. Qualche giorno prima Marcos ha chiesto a Soledad di dirle se la moglie era solita incontrare persone durante la sua assenza. La domestica gli ha confidato che Natalia veniva spesso a trovarla, difatti la sospettata principale è proprio la sorella di Aurelio. Rosina è preoccupata per Susana, l’idea di regalarle un cappellino facendole credere che era stato suo marito Armando ha portato solo guai e Liberto non smette di rimproverare la moglie ricordandole che l’aveva avvertita che andava a finire male. Susana vuole salvare il suo matrimonio, ma per farlo deve parlare con Armando, così decide di fare un viaggio per l’Europa alla ricerca del marito. Il nipote è molto preoccupato perché in Europa c’è la guerra ed è pericoloso per una donna viaggiare da sola, ma Susana è irremovibile. Dopo che la donna è partita a sorpresa ad Acacias giunge Armando che si presenta a casa di Rosina e Liberto.

