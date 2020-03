Una Vita/ Anticipazioni puntata 31 marzo: Telmo e Lucia pronti per…

Una Vita, anticipazioni puntata 31 marzo

La puntata di Una Vita di oggi, 31 marzo, vedrà ancora protagonista il trio formato da Telmo, Lucia e Padre Bartolomè. Il religioso suggerirà alla coppia una via di uscita per inchiodare Espineira ed evitare che metta le mani sul ricchissimo patrimonio dei Marchesi di Valmez. Lucia dovrà fondare una associazione benefica e dirottarvi tutti i suoi capitali. Si tratta davvero della strada giusta? Oppure Padre Bartolomè nasconde qualcosa? Oltre alle preoccupazioni legate all’eredità Telmo e Lucia dovranno nuovamente affrontare i pettegolezzi della gente: il bacio immortalato dal giornalista finirà in prima pagina sul giornale, sollevando altre nuvole all’orizzonte. Marzo si avvia alla conclusione ma i colpi di scena che ci regala Una vita non si fermano.

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Samuel rientra a casa con le mani sporche di sangue ed il volto graffiato. Poco dopo riceve la visita del perfido Jimeno Batan: lo strozzino gli chiede se abbia portato a termine o meno il compito che gli aveva affidato, cioè uccidere la giovane figlia del Ministro di cui vuole sbarazzarsi. Samuel lo informa di non essere riuscito a portare a termine il piano a causa della pronta reazione di una delle guardie poste a protezione della ragazza, che lo ha disarmato e ferito. Batan è profondamente arrabbiato nell’apprendere questa notizia e ricorda a Samuel il fatto di essergli debitore di una grossa somma di denaro, motivo per cui gli ordina nuovamente di uccidere la ragazza. Samuel lo lascia allontanare e poi si abbandona pensieroso su una sedia, abbozzando un sorriso inquietante. Che cosa nasconde? Sarà stato sincero con Batan su quanto è realmente accaduto?

Intanto, dopo avere scoperto la misteriosa lettera d’amore all’interno del suo cofanetto di legno, Servante non sta più nella pelle dalla curiosità e vuole scoprire chi sono i due innamorati protagonisti dello scambio epistolare. Convince quindi Casilda ad aiutarlo a rintracciare Arsenio e Salvadora, i protagonisti della lettera rimasta a lungo segreta. Inigo è sempre più preoccupato per le sorti della sorella Flora, rapita da Andres, ma si ostina a non voler accettare l’aiuto economico della famiglia della moglie Leonora. Il ragazzo si sente l’unico responsabile di quanto è accaduto e non sopporta l’idea di mettere in pericolo i suoi familiari a causa di un errore commesso in prima persona. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, Inigo non riesce a trovare alcuna soluzione utile per riportare a casa Flora. L’amore tra Lucia e Telmo prosegue a gonfie vele ed i due fidanzati stanno organizzando la festa di compleanno di Lucia, primo evento ufficiale cui parteciperanno come coppia, che si svolgerà all’interno della caffetteria La Deliciosa. Ma in Calle Acacias non si placano i pettegolezzi: un giornalista riesce ad immortalare il bacio tra i due ragazzi, che scatenerà una nuova ondata di critiche nei confronti della giovane coppia. Sembra proprio che i due piccioncini non riescano a trovare pace! A casa di Felipe la tensione è palpabile: l’ossessione di Celia per la piccola Milagros prosegue e la donna non perde occasione per trascurare il marito e correre dalla neonata, mettendo in crisi il fragile equilibrio che Lolita è riuscita faticosamente a creare con la bambina.



