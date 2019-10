Una vita/ Anticipazioni puntata 31 ottobre: Rosina Vs Maria

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 31 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Una vita Leonor sarà ancora impegnata nell’organizzare la messa in scena della sua commedia. La giovane Hidalgo sceglierà una nuova protagonista per la sua rappresentazione teatrale, che sarà Trini. Quest’ultima sarà molto felice di essere entrata a far parte del cast dello spettacolo. Durante le prove Leonor sentirà delle forti urla provenire dall’abitazione di Higino. La giovane scrittrice si dirigerà nella casa in compagnia di Ramon: Leonor vedrà la madre intenta a picchiare Maria, in quanto Rosina ha scoperto probabilmente il piano segreto della domestica e del suo compare ai suoi danni. L’incontro tra Lucia e Jimeno non andrà a buon fine: la Alvarado continuerà ad avere fiducia in Samuel e vorrà solamente organizzare il suo matrimonio con lui.

Celia e Felipe non sapranno se credere ai sentimenti e alle buone intenzioni dell’Alday nei confronti della cugina Lucia.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Una vita in onda oggi, giovedì 31 ottobre, alle 14.10 su Canale 5. Prima di scoprire cosa succederà prossimamente in Calle Acacias, rivediamo quanto successo ieri pomeriggio. Fabiana ha assistito al bacio appassionato tra Higino e la domestica Maria. La donna, allora, fa una scelta rischiosa. Va a trovare Casilda e comunica alla giovane di aver visto la sua presunta madre e il suo datore di lavoro baciarsi con molto ardore. La povera Escolano inizia dunque a sospettare che la mamma non sia stata sincera nei suoi confronti. La ragazza inoltre non riesce a capire come mai Maria e Higino abbiano scelto di tenere segreto il loro rapporto. Casilda non immagina che sua madre e il finto dottor Baeza la stanno usando per impossessarsi del denaro che Rosina ha ereditato da Maximiliano. Nel frattempo, Padre Telmo ed Espineira cercano di ritardare l’annullamento delle nozze tra Samuel e Blanca. Il sacerdote, inoltre, organizza un incontro tra Lucia e Jimeno Bazan, in cui quest’ultimo conferma all’Alvarado che all’Alday interessano solo i suoi soldi. Leonor, invece, è molto felice. La ragazza infatti è convinta che la messa in scena del suo spettacolo andrà a buon fine, in quanto ha eliminato il bacio tra le due protagoniste della sua rappresentazione.

