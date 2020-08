Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 agosto 2020: Ursula sta uccidendo Agustina?

Una Vita, anticipazioni puntata 4 agosto 2020

Le anticipazioni di Una Vita della puntata in onda oggi, martedì 4 agosto 2020, rivelano che Ursula non ha affatto intenzione di curare Agustina. La donna infatti si è affidata alla dark lady, ma a quanto pare le vere intenzioni della governante sono ben altre. La donna, a servizio di Genoveva, svela la sua vera natura e dalla puntata si scoprirà che dopo non aver permesso a Felipe di fare visita ad Augustina, la donna terrà tale episodio segreto e dunque la povera donna malata, per adesso, non verrà a sapere di quanto accaduto. Genoveva e Alfredo Bryce invece continuano senza sosta nel loro piano e per accelerare i tempi invitano gli altri vicini a partecipare ad un rinfresco dove verrà illustrato l’infallibile piano di investimento con il Banco Americano. Cadranno gli abitanti di Acacias nel tranello? A quanto pare Felipe e Ramon non mangeranno la foglia, almeno le anticipazioni sembrano far capire che il piano dei Bryce non convincerà tutti. Ma lo stesso Ramon è preso in realtà da ben altri problemi ed interessi. Dopo aver spaventato Milagros con un pupazzo e dopo aver fatto l’ennesimo regalo sbagliato, l’uomo, secondo gli spoilers, si farà finalmente aiutare da Carmen ad apparire agli occhi della figlia come il migliore dei padri.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Nella puntata di Una Vita in onda lunedì 3 agosto 2020 su Canale 5 si scoprono le ultime novità accadute nella soap dopo il ritorno di Milagros. Come sappiamo infatti con l’arrivo della bambina ad Acacias si sono verificate diverse circostanze, sicuramente dense di emozioni, sia negative che positive. In questa puntata dunque Ramon si ritrova inaspettatamente a fare i conti con il tempo passato in assenza della figlia e quindi indaffarato a rindossare i panni del padre. Carmen invece sta pagando tutte le conseguenze di questo evento e come prima cosa la donna lamenta al compagno l’insensibilità con la quale ha lasciato che lei stessa venisse a sapere dell’arrivo della bambina. Ramon sembra non essere in grado di svolgere semplici compiti da padre, neanche quello del giusto acquisto di un regalo per la figlia e Carmen si trova ancora una volta a non essere considerata. Per questo motivo la donna va su tutte le furie e chiede a Ramon il motivo per cui non intende includerla nelle scelte che riguardano sua figlia, almeno quando si tratta di fare un semplice regalo.

La puntata continua con il piano di Genoveva e Alfredo. Questa volta le vittime sono Rosina e Liberto che sono caduti nel tranello degli investimenti del Banco Americano. La scelta di punire la coppia non è casuale dal momento che Liberto è stato uno dei primi a voltare le spalle al marito defunto della Salmeron. La vendetta di Genoveva passa perciò dalla teoria alla pratica e sembra riuscire a rimanere segreta e soprattutto a continuare secondo i piani previsti. Continua anche la storia d’amore tra Cinta ed Emilio anche se nella puntata però sembra che la relazione si stia dirigendo verso una strada senza uscita. Cinta infatti ormai sembra decisa ad andare avanti, anche se deve vedere Emilio senza il consenso dei genitori. Il ragazzo invece non si dimostra così ribelle e perciò non vuole assecondare i piani di Cinta che vuole invece ufficializzare la loro relazione. Il rifiuto di fidanzamento ufficiale del ragazzo rende Cinta vulnerabile che in preda all’insicurezza mette Emilio alle strette: o dice si al fidanzamento ufficiale oppure la loro storia è finita.



