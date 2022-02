Una vita/ Anticipazioni puntata 4 febbraio: tutta Acacias alla messa per Marcia

Una vita, anticipazioni puntata 4 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 4 febbraio, della soap opera spagnola “Una vita” Bellita non riesce più a stare chiusa in casa e fa richieste sempre più particolari non solo a suo marito e ad Alodia ma anche a Susana e Rosina, rischiando di farsi scoprire da Liberto. Marcos sembra dimenticare il dolore per la morte di Felicia con la vicinanza di Soledad, con la quale cresce l’intesa, ma la donna alterna momenti in cui sembra felice di questa intimità ad altri in cui invece vorrebbe riportare il loro rapporto sui consueti binari. Roberto e Sabina sono pronti per l’ultima fase del loro progetto di furto ai danni della banca ma Miguel diventa sempre più curioso e si avvicina alla verità, nonostante lo sforzo dei nonni per nascondere il tutto. I medici non sono rassicuranti sulle condizioni di salute di Lolita che in ospedale ha un nuovo svenimento e sembra non riuscire più a riprendersi da questo secondo episodio. Tutto il quartiere va alla messa per Marcia, compreso Felipe.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” le condizioni di Lolita sono molto gravi e in ospedale i medici non sanno che cosa fare per riuscire a capire quale possa essere il suo problema di salute. Carmen, però, è convinta che i medici vogliano prepararli al peggio e per questo si confida con Susana e le racconta tutta la sua angoscia. La Seler pensa allora di chiedere a Genoveva di far dire anche un’orazione per Lolita quella sera stessa, durante la messa per Marcia. Antonito si sente molto in colpa ed è certo che la moglie versi in quelle condizioni non tanto per un problema fisico quanto piuttosto per il dispiacere che ha avuto quando lo ha scoperto in atteggiamenti inequivocabili con Natalia. Confida le sue preoccupazioni a Liberto e Miguel e non può fare a meno di confessare ai due amici che i pettegolezzi che si stanno spargendo sono tutti reali. Il Seler gli consiglia solo di aspettare: sicuramente la moglie si ristabilirà, visto che non si può sapere con certezza che cosa l’abbia ridotta in questo stato, e quando starà meglio avranno modo di potersi riappacificare e spiegare.

Felipe ascolta le parole di Casilda che vorrebbe convincerlo a smetterla di cercare vendetta nei confronti di Genoveva perché non è quello che Marcia avrebbe voluto. In un primo momento non sembra essere d’accordo, poi comunica a Liberto e a Ramon di aver deciso di accettare il consiglio, anche perché teme che la sua quasi ex moglie potrebbe tentare di rivalersi su Laurea che l’ha aiutato nel suo piano. Intanto la Salmeron riceve una chiamata dal vescovo che vuole ringraziarla per la generosa donazione che ha fatto nei confronti della chiesa. L’aiuto della donna, però, non sembra essere disinteressato visto che racconta al religioso di sentirsi molto sola e turbata per la richiesta del marito di annullare il loro matrimonio e gli chiede di trovare il modo per riuscire a rallentare la pratica visto che spera di riuscire a riconciliarsi con lui. Aureliano va a trovare Marcos a casa sua e questa volta ha un altro affare che vuole proporgli: non commercializzare armi ma materie prime con le nazioni in guerra. Il Bacigalupe sembra essere più malleabile su questo punto ma tiene a sottolineare al Quesada il comportamento poco corretto tenuto da sua sorella. Zia Benigna sembra molto interessata a Servante ma la figlia capisce che dietro la gentilezza del proprietario della pensione c’è un accordo fra lui e Jacinto. Per questo affronta suo cugino e chiede spiegazioni ma deve poi cedere a quelli che sono evidenti segni del piacere che la corte di Servante fa a Benigna.

