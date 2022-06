Una vita, anticipazioni puntata 4 giugno/ Ramon va su tutte le furie

Cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita? Stando alle anticipazioni Fabiana e Servante per dare il benvenuto alla famiglia Sacristan portano al loro ristorante una torta. Servante non è molto convinto e comincia ad avere qualche sospetto: la coppia nasconde qualcosa. Intanto, Aurelio e Genoveva durante la loro lunga assenza da Acacias si sono sposati e ora, dopo cinque anni, hanno fatto il loro ingresso trionfale nella cittadina. Tra i due coniugi però non c’è amore ma solo interesse, difatti si sono sposati entrambi per convenienza.

Ramon da quando ha perso il figlio e la moglie non è più lo stesso. Dopo aver disertato la messa in loro onore, adesso non vuole nemmeno partecipare alle celebrazioni per intitolare una piazza al figlio. Così Lolita, stanca del comportamento del suocero, chiede a Felipe di intervenire e fare un discorso in onore del marito durante l’inaugurazione della strada, una richiesta che farà andare su tutte le furie Ramon. Nonostante Genoveva sia sposata con Aurelio continua a non avere fiducia in lui e lo tiene sotto controllo. La Salmeron ha notato che il marito ha molta confidenza con la nuova coppia arrivata ad Acacias, David e Valerbia, difatti sospetta che i due possano avere qualche legame con il Quesada.

Una vita, cos’è accaduto nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” tutto il pubblico ha visto Lolita furiosa nei confronti di Ramon che non ha partecipato alla messa in ricordo dell’anniversario della morte di Antonio e Carmen. La donna è riconoscente nei confronti del Palacios l’ha sostenuta quando desiderava solo morire, ma il suocero da quando gli sono venuti a mancare il figlio e la moglie non è più lo stesso. A Rosina è venuto un mancamento, ha ricevuto un telegramma della sorella che le comunica di trascorrere qualche giorno con la figlia a casa sua. Le condizioni finanziarie della Hidalgo non sono floride, ma la sorella deve credere che vive negli agi. Liberto rimprovera la moglie di sperperare il denaro acquistando cose che non servono e suggerisce a Rosina di chiedere un prestito alla sorella. La donna reagisce male alla richiesta e ordina al marito di far finta che tutto vada bene fino a quando i suoi parenti saranno ospitati nella loro casa.

Servante è preoccupato, nell’ex ristorante di Carmen stanno facendo i lavori e teme che possano aprire un’attività che possa fare concorrenza alla pensione. Jacinto gli riferisce che ad acquistare il locale è stato un sacrestano, in realtà ad Acacias è giunta una nuova famiglia, i Sacristan e sono i nuovi proprietari del ristorante. Bernardo chiede a Casilda di avvisare le altre domestiche di non fare troppa confusione in soffitta perché don Felipe non sopporta i rumori. Ramon intanto va su tutte le furie quando scopre che a suo figlio verrò dedicata il nome di una strada e gli amici più cari hanno pensato di organizzare una cerimonia per il giorno dell’inaugurazione. Lolita però, conoscendo il pensiero del suocero, non è d’accordo e non vuole che nessun politico sfrutti la situazione.. Intanto ad Acacias arriva un’automobile di lusso. Servante e Jacinto rimangono a bocca aperta, chi può permettersi un’auto così di lusso. La loro curiosità viene subito soddisfatta: dall’auto scendono Aurelio e Genoveva.













