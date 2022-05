Una vita/ Anticipazioni puntata 4 maggio: Natalia viene rapita!

Una vita, anticipazioni puntata 4 maggio

Le anticipazioni della puntata di “Una Vita” di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, ci rivelano che Aurelio e Genoveva hanno in mente un piano per togliere di mezzo Felipe. All’inizio Genoveva ha chiesto il sostegno di Natalia e per saldare la loro amicizia la Quesada ha accettato di sedurre Felipe. Quello che doveva essere semplicemente un piano per far abdicare l’avvocato in realtà si è trasformato in un sentimento vero. La Salmeron ha cominciato a insospettirsi quando Natalia ha rifiutato di farsi sedurre da Caron per far ingelosire Felipe. Ora sia Genoveva che Aurelio si sono accorti di non poter contare su Natalia, ma usarla come pedina per portare a compimento il loro piano. La ragazza ignara di tutto accetta di uscire da casa e passeggiare per il quartiere con Felipe. La Quesada all’oscuro di quanto sta accadendo sarà l’esca ideale. Sabina non vede di buon occhio il comportamento di Daniela e l’accusa di approfittarsi della bontà di suo nipote. La ragazza non ci sta e per difendersi dalle accuse della donna, compie un passo falso. Marcos sempre più odioso nei confronti dei Quesada, ordina a Caron di muoversi nei confronti di Natalia il prima possibile, intanto la giovane a sua insaputa viene rapita sotto lo sguardo incredulo di Felipe.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Alodia si è concessa a Ignacio, ma il giovane non vuole avere nulla a che fare con la domestica e le chiede di mantenere le distanze. La ragazza comincia a piangere e ricorda le parole di Fabiana che pochi giorni prima l’aveva messa in guardia dicendole che i signorini non vedono l’ora di infilarsi sotto una sottana per sedurre la povera malcapitata e abbandonarla un minuto dopo. Bellita rincasata trova la cucina in disordine e domanda ad Alodia cosa sia successo in sua assenza. La domestica scoppia a piangere e chiede alla signora di potersi ritirare in soffitta perché non si sente bene, Bellita accoglie la sua richiesta. A Marcos è mancato il coraggio di sparare al Quesada. Sua figlia gli ha di nuovo disubbidito e l’ha vista amoreggiare come una ragazzina con Aurelio. Non sa cosa sia successo dopo, perché ha preferito allontanarsi, non è la prima volta che si incontrano di nascosto. Soledad comprende il suo dolore. Marcos è affranto e confida all’amante che non c’è niente di più doloroso che vedere la propria figlia disonorata dal suo peggior nemico. Soledad cerca di tranquillizzare l’uomo dicendogli che Anabel capirà con il tempo il suo errore e tutto si risolverà. Nel centro della città è in corso una manifestazione e Acacias è in subbuglio. Marcos incontra Mendez per sapere se ci sono novità sul garzone della drogheria che ha mentito dicendo che è stata Natalia ad acquistare il veleno che avrebbe ucciso Felicia. Mendez nei giorni scorsi ha indagato sul giovane, ma non ha precedenti è una persona pulita con la legge. Marcos sollecita l’ex commissario a farsi raccontare la verità. L’uomo non intende usare la violenza contro il garzone per farlo parlare. Marcos conosce un metodo infallibile senza fare del male a nessuno, propone a Mendez di offrire una cospicua somma di denaro al ragazzo, se si è venduto una volta lo farà anche una seconda.

Antonito aggredisce verbalmente in piazza Miguel, i manifestanti sono in rivolta e la polizia per ripristinare l’ordine sta arrestando molte persone. Miguel replica all’amico che si sta parlando di giustizia di una classe sociale debole. Antonito attacca l’avvocato perché non condivide la sua scelta di essersi schierato dalla parte degli operai. Il ragazzo vuole difendere i loro diritti e non approva la reazione violenta della polizia nei riguardi dei manifestanti. Il Palacios a malincuore decide di rompere l’amicizia con Miguel che non ha intenzione di abbandonare la gente che lotta per un salario commisurato alle ore di lavoro. Felipe va a trovare Natalia e la invita a uscire di casa. È preoccupato per lei perché si sta isolando. In effetti dopo l’aggressione dove ha rischiato di morire, la Quesada ha paura di tornare alla normalità. Felipe comincia ad avere dei dubbi sulla sincerità di Natalia, teme che la donna le stia nascondendo qualcosa. L’insistenza di passeggiare con lei per le strade del quartiere, convincono la donna ad accettare l’invito dell’avvocato. Genoveva e Aurelio hanno in mente un piano e il fatto che Natalia esca con Felipe gli facilita molto le cose. Il Quesada teme che possa accadere qualcosa di brutto alla sorella, Genoveva lo tranquillizza che andrà tutto bene, ma Natalia non deve essere messa al corrente di quanto le sta succedendo per rendere la sua reazione più naturale. Miguel deve lasciare il ristorante, la polizia sta arrestando parecchi manifestanti, Daniela prima di lasciarlo andare lo bacia. Antonino affronta i rivoltosi dicendogli di mettere fine alla manifestazione, il suo partito discuterà il problema e cercherà di trovare una situazione. Tra la folla c’è un anarchico, un complice di Soledad che accende gli animi dei manifestanti. Quando la polizia interviene per ripristinare l’ordine, la folla si disperde, prima di mettersi in fuga l’uomo colpisce con un bastone la testa di Antonito facendolo cadere a terra sanguinante. Anabel confida a Soledad che Aurelio la rende molto felice e sarebbe la donna più gratificata del mondo se accettasse di diventare suo marito. La domestica le chiede di raccontarle come procede la loro relazione, ma la giovane non ha intenzione di svelare i suoi segreti intimi, non è disposta a rinunciare ad Aurelio anche se il padre è contrario. Soledad la rincuora dicendole che prima o poi suo padre se ne farà una ragione.

