Una vita/ Anticipazioni puntata 4 marzo: Lolita e il contratto per Antonito

Una vita, anticipazioni puntata 4 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 4 marzo, della soap opera spagnola “Una vita” Miguel è molto geloso di Anabel, teme che la ragazza lo stia ingannando e abbia una relazione con Aurelio, alcuni anni fa erano in procinto di sposarsi e forse tra loro il sentimento non si è spento. Anabel risentita dalle parole dell’Olmedo decide di lasciarlo, a questo punto il ragazzo non vuole avere nulla a che fare con Marcos e si dimette come avvocato dalla sua società. Lolita per mantenere in vita il suo matrimonio fa firmare ad Antonito un contratto, solo se lo rispetterà potranno tornare a vivere insieme. Jaime chiede scusa a Josè per essere stato troppo invadente con Bellita e spera che gli venga data una seconda opportunità.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita“ Susana è affranta è stata abbandonata dal marito che ha sposato una nobildonna e in più lo ha scoperto dai giornali. Rinaldo cerca di consolare la zia facendole credere che vista la posizione che riveste Armando poteva trovarsi in una situazione segreta. La donna rincuorata abbraccia la versione del nipote e si convince che Armando non la sta ingannando. Bellita è molto arrabbiata con Josè, nemmeno si rivolgono la parola, la colpa è del biografo che ha fatto domande sconvenienti alla cantante. Il marito cerca di farle capire che il pubblico deve conoscere dettagli buoni o brutti della sua vita, la sua fama è riconosciuta in tutto il mondo, riscuoterebbe solo interesse. La donna però è contraria a raccontare alcuni particolari della sua vita, non ha nessuna intenzione di mettere in piazza le sue disgrazie, soprattutto agli esordi della sua carriera dove ci sono state critiche e stroncature. Josè le promette che parlerà con il biografo e poi prenderanno una decisione definitiva. Antonito è andato a comprare delle delizie per Lolita, grazie alla nuova cura sta meglio, per strada incontra Miguel e gli confida che sta passando un momento non piacevole con Anabel che l’ha vista amoreggiando con Aurelio. L’amico gli suggerisce di parlare direttamente con la ragazza, anche se già lo ha fatto e il dialogo è stato molto evasivo. Fabiana ha preparato una torta per Jacinto, da quando Marcellina è partita è sempre triste, il portinaio accetta volentieri il regalo con la speranza che un po’ di dolcezza possa curare le sue ferite.

Marcos è preoccupato per Anabel la vede molto distante, chiede a Soledad se conosce la causa del suo malumore, la domestica gli racconta che la ragazza in mattinata ha ricevuto la visita di Miguel, tra i due giovani le cose non vanno bene, il Bacigalupe non sa spiegarsi cosa abbia causato il loro allontanamento e incarica la governante di indagare. Aurelio va a trovare Genoveva, ma la donna non è entusiasta di aver ricevuto la sua visita. Il Quesada comincia a riempirla di complimenti, ma la Salmeron non si lascia lusingare dalle sue parole, il loro discorso verte sul motivo per cui abbia deciso di accompagnare la sorella al ricevimento organizzato all’Ambasciata Italiana. La donna senza sbilanciarsi molto replica che Nathalia le ha voluto fare un regalo e invita anche Aurelio ad unirsi al loro, ma l’uomo non è interessato all’evento, ha un affare sospeso e non vuole farsi vedere da alcuni importanti invitati. Genoveva senza troppi giri di parole chiede al Quesada quando passeranno all’azione con Marcos Bacigalupe. Antonito non riesce a credere che Lolita stia meglio, ma la moglie ancora non se la sente di tornare a dormire nello stesso letto con il marito, finché non sarà migliorata vorrebbe stare separata da lui. Miguel seguendo il consiglio di Antonito affronta Anabel, la ragazza cerca di convincerlo che tra lei e Aurelio c’è solo un’amicizia e non dovrebbe giudicarlo male perché non è l’uomo che tutti pensano che sia. Miguel le chiede di fargli cambiare parere sul Quesada spiegandogli quale altro legame esiste con lui.

