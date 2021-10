Una vita/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: Anabel svela il segreto di Ildefonso

Una vita, anticipazioni puntata 4 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 4 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” il rapporto tra Camino e Ildefonso è sempre più teso, ma il marchese vuole salvare le apparenze e per questo impone alla moglie di andare alla festa organizzata da Marcos per inaugurare la sua nuova casa. Purtroppo, però, Anabel si ubriaca, comincia a dire di tutto e alla fine svela platealmente il segreto di Ildefonso. Tutti i vicini di Acacias restano scovolai dalla sua rivelazione. Intanto Genoveva bacia Velasco, convinta di avere in mano il gioco ma non si rende conto che l’uomo è molto più furbo di lei e sta ricattando la domestica. Inoltre la Salmeron ha comunicato a Felipe di aver ritirato la denuncia nei suoi confronti e di essere intenzionata a concedergli anche l’annullamento proprio perché interessata a iniziare una nuova vita. Proprio sulla scia di questa decisione, dice a Velasco di aver definitivamente dimenticato Felipe e di essere pronta a una nuova relazione. Josè vuole convincere la moglie Bellita a incidere un disco.

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Ildefonso ha accusato la moglie di averlo ingannato e di essere a conoscenza della sua relazione con Maite: “Ti ho scelta proprio per questo”. Camino ha capito di essere stata usata, per Ildefonso lei è solo una copertura. Sconvolta, Camino si è sfogata con Anabel, svelando il segreto del marito. In casa Palacios la scelta di Antonito di scendere in politica con i Conservatori ha portato un clima teso, visto che il padre Ramon rappresenta il partito Liberale. Grazie all’aiuto del marito Josè, Bellita è riuscita a ritrovare serenità e a vivere la gravidanza della figlia, anche da lontano, tenendosi impegnata. La donna, infatti, hai deciso di ristrutturare casa, ma la cosa le sta sfuggendo di mano…

