Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 agosto 2020: Carmen aiuta Ramon con Milagros e…

Una Vita, anticipazioni puntata 5 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 5 agosto, Ramon perdonerà Carmen dopo che, grazie al suo aiuto, riuscirà a stringere un rapporto più sincero e profondo con sua figlia Milagros. Servante ritroverà finalmente la voce, quando si tratterà di litigare con Cesareo che l’accusa di approfittarsene di Marcelina. Emilio deve partire per il servizio militare ma Cinta è all’oscuro di questa informazione per cui prova a convincere i genitori a portarla in Argentina, così da mettere fra lei e il ragazzo le distanze giuste per dimenticarlo. Ramon, per ringraziare Carmen per quanto ha fatto, la invita ad un pranzo di famiglia così da darle l’opportunità di integrarsi. Durante il ricevimento, Genoveva compie un’azione criminale per impedire che Ramon possa rendersi conto di che cosa sia l’affare del Banco Americano.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Liberto e la moglie Rosina vogliono investire nel Banco Americano e per questo parlano con Alfredo ma il banchiere li scoraggia perché reputa troppo esigua la cifra che la coppia vuole mettere a disposizione. In realtà si tratta di una strategia messa in piedi da Alfredo per riuscire a farli investire ancora di più. Liberto, però, chiede notizie a Ramon, più ferrato nel settore degli investimenti: il Palacios promette all’amico che farà qualche indagine in proposito. Ramon è preoccupato perché ha fatto a Milagros un regalo che ha spaventato a morte la ragazzina e, successivamente, le ha dato anche delle noci alle quale lei è allergica. Tutto questo rovina il rapporto tra padre e figlia. Grazie all’aiuto di Fabiana e di Carmen, però, le cose sembrano migliorare. Il mattino dopo, infatti, è proprio Carmen ad iniziare a creare un rapporto con Mercedes e a spingerla ad aprirsi di più con suo padre. Cinta insiste con la madre per andare con i suoi genitori in Argentina: Bellita non capisce come mai abbia cambiato idea, dopo aver insistito tanto per restare in città. Tra l’altro non hanno i soldi necessari per pagare il biglietto anche alla figlia e proprio per questo hanno deciso di non aderire all’offerta del Banco Americano.

Servante è ancora senza voce e utilizza una tavoletta sulla quale disegna per farsi capire dagli altri. Poiché non sa disegnare, però, si innervosisce molto con tutti quelli che non lo comprendono. Ramon non si fida dell’affare del Banco Americano e ne parla con Felipe. Tutta Acacias è in fermento per l’investimento e i possibili guadagni ma il Palacios teme che ci sia qualcosa sotto perché gli interessi che vengono promessi ai clienti sono troppo alti rispetto alle reali possibilità del mercato. Le signore di Acacias si riuniscono nella locanda di Donna Felicia per parlare dell’imminente viaggio di Bellita e delle rendite stratosferiche promesse dall’investimento del Banco Americano. L’arrivo di Genoveva porta ad una svolta poiché la moglie di Alfredo invita tutte al rinfresco nella loro casa, proprio per far conoscere tutti i particolari dell’affare. Emilio soffre per la fine della sua storia con Cinta e ne parla con Antoñito. La madre Felicia sente parte della conversazione ma fa finta di nulla, anche perché per il ragazzo è arrivata a casa una lettera che è portatrice di brutte notizie. Carmen incontra Ramon e gli racconta del rapporto che è nato fra lei e la bambina. Poi dà all’uomo qualche consiglio su come migliorare la loro relazione e far sentire la ragazzina a proprio agio. Inizia il ricevimento che si tiene a casa di Alfredo per illustrare a tutti le possibilità di investimento nel Banco Americano e tutta la crema della società di Acacias è presente: Genoveva è la perfetta spalla del Bryce per convincere tutti i più ricchi a versare.



