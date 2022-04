Una vita/ Anticipazioni puntata 5 aprile: Genoveva e Natalia ancora alleate

Una vita, anticipazioni puntata 5 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 5 aprile, della soap “Una vita” i Palacios hanno una bellissima sorpresa perché Antonito ritorna a casa sano e salvo, anche se sembra essere diventato particolarmente devoto e fedele alla chiesa. Genoveva ha le carte in mano per riuscire a ricattare Marcos: il suo obiettivo è quello di farsi cedere le sue quote della società con Aurelio e non si fermerà davanti a nulla. Dietro suggerimento di Genoveva, Natalia parla con Felipe e cerca di carpire la sua fiducia dicendogli che ha litigato con la Salmeron perché non è d’accordo con quello che lei vuole fargli fare. José decide di mantenere fede alla promessa fatta alla moglie e si prende in carico l’obiettivo di portare Ignacio sulla retta via. Peccato che il nipote gli proponga di trascorrere una serata insieme presso una bettola e lo zio si diverta più del previsto. Daniela cerca di fare di tutto per riuscire a risollevare il morale di Miguel ma Sabina si rende conto che la ragazza nasconde qualcosa.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Natalia è in estrema difficoltà con l’organizzazione della sua festa, visto che nessuno dei vicini sembra voler prendervi parte. Quando si reca alla bottega di Lolita, la donna le dice chiaramente che ha davvero una faccia tosta unica a chiedere a lei e a suo marito di andare a casa sua e le intima ancora una volta di stare lontano da Antonito altrimenti provvederà personalmente a cavarle gli occhi dalla testa. Felipe, invece, le dice chiaramente che non vuole avere a che fare con lei perché non si fida di chi è amica di Genoveva. Anche Marcos manda un biglietto per scusarsi di dove declinare l’invito. Aurelio prova a consolarla e spinge la sorella a stringere ancora di più i rapporti con la Salmeron, visto che questa amicizia può essere utile alla loro causa. In effetti Natalia riceve più tardi la visita proprio della donna che vuole sapere come procede il piano contro Felipe e la ragazza mente dicendo che pensa vada bene. La Salmeron, allora, le suggerisce di iniziare a parlare male di lei con l’avvocato, così da far abbassare le sue difese, senza però esagerare con i commenti negativi per non sembrare una donnetta. Più tardi Genoveva riceve a casa sua in gran segreto un investigatore privato che è venuto a portare alcune informazioni molto importanti su Marcos.

Lolita è molto nervosa per la discussione con Natalia ma è anche preoccupato perché non si riesce a capire in quale ospedale sua ricoverato Antonito dopo l’incidente di cui parlava il Ministero. In realtà è Ramon a scoprire che si è trattato di un equivoco: non è lui il deputato ferito ma non si sa che fine abbia fatto Antonito, visto che tutti gli altri componenti della delegazione sono tornati a casa in Spagna e lui ancora no. Bellita affronta Ignacio dicendogli che sa tutto dei suoi imbrogli e intimandogli di sottostare a determinate regole se desidera restare ancora sotto quel tetto. Poi prega José di prendersi cura del nipote e di portarlo sulla retta via: l’uomo accetta per compiacere la moglie. Intanto Miguel scopre Aurelio e Anabel insieme che si baciano e si organizzano per restare in intimità. La notizia lo turba moltissimo e Daniela se ne rende conto, tanto che prova a tirargli sul il morale dicendo che deve trovarsi un’altra fidanzata visto che è giovane, bello e molto simpatico ma il ragazzo la prega di non dirgli più cosa deve o non deve fare visto che è da troppo tempo che le persone lo istigano a muoversi in un modo o nell’altro e vuole finalmente essere padrone della sua vita.

