Una vita, anticipazioni puntata 5 giugno/ Violenta lite fra Lolita e Ramon

Cosa accadrà nella puntata di domenica 5 giugno di “Una Vita“, in onda nel pomeriggio su Canale 5? Dalle anticipazioni pubblicate in rete, scopriamo innanzitutto che Hortensia dice ad Azucena che, secondo lei, la sorella Rosina le nasconde qualcosa e probabilmente lei e il marito non hanno tutti i soldi che dicono di possedere. Fra Lolita e Ramon c’è un violento litigio, che culmina con la decisione dell’uomo di trasferirsi da un’altra parte, in particolare a casa di Felipe, visto che l’amico è rimasto da solo perché il domestico Gerardo, non sopportando più la situazione, ha deciso di licenziarsi.

Finalmente, dopo cinque anni, viene inaugurato il ristorante, con Inma e Guillermo che sono degli ottimi padroni di casa. Tuttavia le valutazioni dei vicini, in particolare di Rosina e della sorella, non sono ottimali.

Nelle puntate antecedenti di “Una vita”, il ritorno di Genoveva e Aurelio ha destato la curiosità dei vicini, che trovano la donna sempre più elegante, ma anche spietata. Tuttavia, il matrimonio fra i due non è così felice come vorrebbero far credere: il messicano tradisce costantemente la moglie, la quale vorrebbe imporre all’uomo di smetterla con le sue scappatelle, perché non vuole diventare lo zimbello di tutto il quartiere, ma l’uomo sa molti segreti che riguardano la donna e che potrebbero rovinarla. Genoveva, così, inizia a preparare le sue contromosse e a indagare su David e Valeria, perché ha capito che i due nascondono qualcosa e hanno un legame stretto con Aurelio. In effetti, anche se fanno di tutto per sembrare una coppia affiatata e innamorata, Valeria e David non sono davvero marito e moglie: dalle loro conversazioni si evince che il marito della donna è un altro, che per qualche motivo era in pericolo di vita e Aurelio ha fatto in modo di nasconderlo in un luogo sicuro. David è solo una sorta di guardia del corpo, che deve proteggerla fino a quando il Quesada non darà a Valeria le informazioni necessarie per ricongiungersi con suo marito.

Intanto, sempre in “Una Vita”, Hortensia e sua figlia discutono lontano da occhi indiscreti: la donna è troppo critica nei confronti di tutti e soprattutto di Casilda e non è stata sincera con la sorella. Ha detto a Rosina di essere venuta per una visita, mentre ha intenzione di trasferirsi a casa sua e Azucena vorrebbe convincere la madre a dire la verità alla zia. Casilda accetta di uscire con Gerardo, il quale le rivela i suoi sentimenti, ma la domestica di casa Seler gli confessa di non provare gli stessi sentimenti nei suoi confronti e lo respinge. La delusione per l’amore non corrisposto e il fatto di essere costantemente bersaglio delle cattiverie di Felipe, spinge il domestico a una decisione estrema. Lolita continua ad avere grandi discussioni con suo suocero, che non accetta l’idea di andare avanti e dimenticare la morte di Antonito e di Carmen. Quando la bottegaia gli parla della cerimonia di inaugurazione della piazza dedicata al defunto marito, Ramon si rifiuta di partecipare, tanto che Lolita è costretto a chiedere a Felipe di fare un discorso per l’occasione: l’avvocato promette che lo farà, poi si scontra con la sua incapacità di concentrarsi e riuscire a scrivere qualcosa di sensato. Fabiana va al ristorante per offrire il suo aiuto a Inma: l’idea di ristorante della Sacristan, però, è molto diversa da quella di Acacias e anche Bellita e Alodia non sembrano apprezzare il cambiamento.

