Una vita/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Mendez vicino alla verità su Felicia

Nella puntata di oggi, giovedì 5 maggio, della soap opera spagnola “Una vita” Felipe grazie all’aiuto di Jacinto e di Ignacio riesce a impedire che Natalia venga rapita. La ragazza si spaventa molto ma più tardi scopre che a ordinare il sequestro sono stati Aurelio e Genoveva e si arrabbia moltissimo per questo motivo. Mendez è ad un passo dallo scoprire chi sia l’assassino di Felicia Pasamar visto che, con la promessa di denaro, il garzone della drogheria è disposto a dirgli chi ha acquistato il veleno. Tuttavia l’investigatore viene aggredito prima di entrare in possesso di questa informazione perché qualcuno lo colpisce alla testa, facendogli perdere i sensi. Sabina e Roberto vogliono tendere una trappola a Daniela ma la ragazza capisce tutto e riesce a salvarsi ancora una volta. Lolita, Casilda e Rosina vogliono far felice Servante e entrare nella sua squadra per vincere la gara, ma l’uomo non sembra essere felice di questa disponibilità perché vorrebbe persone più forti. Ramon teme che le posizioni intransigenti di Antonito possano avere delle conseguenze.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Servante prova a convincere Ramon e Liberto a partecipare con lui alla gara di churrova ma i due sono molto preoccupati per i tumulti che sono scoppiati nel quartiere e che hanno coinvolto anche Antonito. Più tardi il politico, molto arrabbiato per quanto gli è stato fatto, vuole far pubblicare un articolo molto cattivo sul giornale ma il padre cerca di fargli capire che sarebbe un passo falso perché le rivendicazioni dei lavoratori sono giuste e un articolo del genere, da parte di un deputato poi, potrebbe solo rendere la situazione ancora più esplosiva. Fabiana invece parla con Jacinto per aiutare Servante a trovare qualcuno che possa gareggiare con lui alla manifestazione che si terrà nel suo paesino. Mendez va a parlare con Daniela e le dice che le sue fonti di polizia non solo non la conoscono ma non sanno nulla neanche della sua missione segreta. Chiede, quindi, alla ragazza se davvero fa parte della polizia oppure se è semplicemente una commediante, ma la ragazza lo minaccia dicendo che parlerà con i suoi superiori. Mentre Alodia è molto triste perché, dopo la notte trascorsa insieme, Ignacio la ignora, il giovane nipote di Bellita è con il suo losco socio. Mendez li segue e cerca di capire che cosa stiano trasportando in gran segreto, anche se non trova nulla sul carro se non un sacco insanguinato.

Daniela e Roberto sono preoccupati perché temono che Miguel si sia messo in qualche guaio, visto che si è dato da fare per difendere i rivoltosi. Mentre i due discutono dei pericoli che potrebbe correre, arriva Sabina che si lamenta per i lavori della cantina. La ragazza vorrebbe dargli una mano, per entrare finalmente in quella zona del locale che le è sempre stata proibita, ma la nonna di Miguel la tratta molto male, dicendole che è una subdola opportunista che si interessa al ragazzo solo per denaro. La cameriera, in preda alla rabbia, le risponde che il suo interesse per il ragazzo non è legato al denaro, visto che la sua famiglia è svizzera e benestante, tradendosi rispetto a tutto quello che aveva raccontato fino a quel momento. Anche Roberto, quindi, inizia a dubitare di lei. Marcos parla con un uomo misterioso per riuscire a risolvere “la questione Natalia”, invece Felipe dice a Liberto di stare molto bene con la ragazza ma di trovarla in alcuni casi assai sfuggente, quindi non vuole metterle fretta. L’amico gli consiglia, allora, di aspettare la giovane sotto casa e di proporle una passeggiata ma quando la Quesada arriva viene affiancata da un’auto con degli uomini che tentano di rapirla.

