Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 novembre: le nozze di Ramon e Carmen

Una Vita, anticipazioni puntata 5 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 5 novembre, le nozze di Ramon e Carmen sono finalmente arrivate e tutto è pronto per questo evento così importante. A rendere la giornata ancora più speciale concorre anche l’arrivo di Mercedes che è tornata da Parigi per assistere alle nozze del suo papà. Ursula, invece, prende una decisione inaspettata. Dopo aver accettato una proposta di lavoro da parte di una famiglia di Toledo amica di Genoveva, decide di rompere il contratto e raggiungere la Salmeron per continuare ad essere al suo fianco: la sua idea è quella di convincere la sua antica padrona a lottare per riconquistare il cuore di Felipe e soprattutto di non abbandonare i suoi propositi di vendetta contro gli abitanti di Acacias. Per questo motivo propone a Genoveva di far uccidere Marcia così da eliminare l’ostacolo verso la sua felicità. La storia fra la Sampaio e il bell’avvocato non può dormire sonni tranquilli.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Carmen e Ramon passano alla locanda per parlare con Fabiana e Servante dei preparativi delle nozze ma purtroppo devono constatare che un nuovo imprevisto è dietro l’angolo: gli operai lavorando hanno rotto un’altra tubatura e inizia a colare l’acqua nella sala principale. Antonito invita Cinta ed Emilio a casa sua per parlare del piano che hanno ideato: trovare un giovane che possa interessare ad Angelines così da spingerla a rompere il fidanzamento con il Pasamar. Genoveva è pronta a partire e lascia a Ursula una lettera con del denaro: la governante prova a convincerla un’ultima volta a ripensarci ma quando la Salmeron vede Marcia al braccio di Felipe decide che andare via sia la soluzione migliore per lei. Liberto invece ha una notizia importante per Susana e Rosina: sui loro conti correnti ci sono i soldi che Genoveva aveva promesso e quindi c’è motivo per festeggiare. Rosina decide di organizzare una grande festa al ristorante di Felicia per celebrare la fine di un incubo per tutti gli abitanti di Acacias. Marcelina scopre che suo marito Jacinto le ha mentito al proposito dell’impegno della sera precedente, quando ha detto di dover aiutare Servante con il trasloco e invece è andato alla corrida. Per questo motivo gli dice che è molto offesa e non può perdonarlo.

Cinta riceve un biglietto da Emilio con il quale le annuncia che ha trovato un papabile candidato a conquistare il cuore di Angelines: con questo conoscente, che è un garzone del mercato, il Palacios ha appuntamento nel pomeriggio così da presentargli Angelines nella speranza di conquistarla e convincerla a rompere il fidanzamento. Arrivano, però, i suoi genitori che le dicono la novità dei soldi e la invitano al Nuovo Secolo per il pranzo offerto da Rosina. Bellita, però, è molto sospettosa del comportamento della figlia e crede che in qualche modo Cinta si sia riavvicinata a Emilio ma Jose la invita a non preoccuparsi e a lasciarla vivere. Antonito scopre che alla locanda il disastro è in atto e si offre di aiutare ad aggiustare le tubature mentre Jacinto corre a chiedere l’aiuto delle ragazze della soffitta: l’obiettivo è rimettere in sesto le sale per il matrimonio del giorno dopo. La festa al Nuovo Secolo, invece, procede benissimo fra brindisi e tanti piatti buonissimi. Rosina alza un po’ il gomito e inizia a parlare troppo, sottolineando il fatto che i figli di Don Ramon vengono a trovarlo solo perché l’uomo si risposa. È Carmen che trova la battuta brillante per rimettere la Rubio al suo posto e le risponde che allora si sposeranno ogni mese, così da convincere i ragazzi a tornare più spesso ad Acacias. Poi i due lasciano il ricevimento per andare a prendere Mercedes.



