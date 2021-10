Una vita/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Ildefonso scappa sconvolto!

Una vita, anticipazioni puntata 5 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 5 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Ildefonso scappa via sconvolto dalla festa e non dà più sue notizie, facendo preoccupare Camino che sa di essere responsabile di quanto successo. Marcos accusa la figlia Anabel di essere una ragazzina viziata e la costringe ad andare a parlare con Felicia per scusarsi, Anabel ubbidisce ma ribadisce di aver detto la verità. Fabiana e Servante vengono informati dei risultati della competizione delle pensioni e ovviamente loro non hanno vinto, tuttavia vengono premiati con una speciale menzione per la famiglia più simpatica. José cerca di spingere Bellita a dedicarsi alla registrazione di un nuovo disco con le sue canzoni. La donna da un lato vorrebbe riprendere in mano la sua carriera, sulla scia dell’esperienza che sta vivendo Cinta, dall’altro si rende conto che il suo repertorio è ormai vecchio e non se la sente di scrivere altre canzoni perché non trova l’ispirazione.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Genoveva incontra Felipe per strada e gli dice che è appena stata alla polizia per ritirare l’accusa di abbandono del tetto coniugale e che gli concederà l’annullamento. L’Alvarez Hermoso, però, non crede alle buone intenzioni della moglie. Più tardi Genoveva invita Xavier Velasco a pranzo ma l’avvocato è piuttosto contrariato perché ha saputo che la sua assistita ha ritirato la denuncia ed è molto geloso. La Salmeron gli spiega che fa tutto parte del suo piano per rovinare Felipe. Poi bacia Velasco. Mentre Fabiana e Servante discutono, arriva il giudice del concorso che fa loro i complimenti per gli splendidi figli.

La festa a casa di Marcos non inizia sotto i migliori auspici poiché Anabel è risentita del fatto di venire continuamente ripresa dalla nuova governante. Inoltre alla ragazza non piace il quartiere e le persone che lo abitano perché reputa che siano tutte false. Così inizia a bere sempre di più e quando Dolores viene a riprenderla per l’ennesima volta perché non ha parlato con nessuno dei suoi ospiti scoppia in un’invettiva contro le persone false, i genitori che litigano con i figli, quelli che nascondono la loro vera natura. Ildefonso si avvicina per dirle che sta dando spettacolo e che dovrebbe vergognarsi. Indispettita per queste parole, Anabel ribatte che proprio lui che è un mezzo uomo che ha ingannato la moglie non dicendole di aver perso la virilità in guerra non dovrebbe parlare.

