Una Vita/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Cinta è davvero infelice

Una Vita, anticipazioni puntata 5 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 5 settembre, Cinta è molto infelice e questo suo stato d’animo stride con il momento che invece dovrebbe vivere visto che sta per sposarsi e diventare una famosa cantante. La domestica Arantxa, allora, riesce a farle dire la verità: la ragazza è innamorata di Emilio ed ha accettato la proposta di fidanzamento di Rafael solo per far ingelosire l’amato oppure per riuscire a dimenticarlo. Ad Alfredo arriva la copia del giornale nel quale c’è l’articolo che lo lega al fallimento del Banco Americano: capendo che si tratta sicuramente di una mossa di Ramon, va a casa del Palacios per minacciarlo e convincerlo a restare fuori dai suoi affari. L’uomo non sa, però, che anche sua moglie sta tramando contro di lui e intende usare l’incontro che ha avuto con Eladio per screditare l’immagine del banchiere. Ursula va da Alfredo per dirgli che Marcia, la nuova domestica di Felipe, è al suo servizio e che tramite la ragazza potranno sapere tutto quello che accade nella casa dell’avvocato. Tra la domestica e Felipe, però, il legame si fa sempre più stretto e intimo.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Rosina è molto affranta perché ha saputo del testimone che accusa Liberto ma non vuole credere che il marito abbia davvero fatto quello che Alfredo Bryce dice. In ogni caso non se la sente di uscire e di vedere i vicini di Acacias perché il suo atteggiamento l’ha spinta a litigare con tutti. Lolita è in bottega e serve Marcelina la quale si rende subito conto che il negozio è insolitamente molto sfornito: la nuova dei Palacios non vuole confessare, però, che sta per perdere la bottega per colpa di un debito con i Bryce. Intanto Ramon comunica a tutti i suoi amici che sta per uscire nell’edizione della sera l’articolo che inchioda Alfredo Bryce collegandolo al fallimento del Banco Americano: mentre tutti esultano, pensando di aver risolto il problema, il Palacios invita tutti alla calma perché non è detto che questo articolo sia risolutivo ma è solo il primo passo di una lunga battaglia. Felicia è preoccupata perché riceve una telefonata da una vecchia amica di Valdeza che le dice che un uomo sta telefonando a tutti i loro ex vicini per chiedere informazioni su di loro: la vedova Pasamar invita il figlio Emilio alla prudenza perché nessuno degli abitanti di Acacias deve scoprire cosa sia accaduto a in quella località.

Jacinto e Servante stanno allenandosi a biglie per strada ma arriva Cesareo che, sollecitato dagli altri abitanti del quartiere, li multa per disturbo della quiete pubblica. Felipe va a visitare Liberto in carcere e gli mostra il giornale con l’articolo che parla di Alfredo e ne approfitta per dirgli del testimone e chiedergli se c’è stato un altro episodio fra di loro, ma l’amico nega tutto. Poi l’uomo si lamenta di non aver ricevuto alcuna visita dalla moglie ma Felipe la difende spiegando che la donna è rimasta molto scossa da tutta la vicenda. Jose dice alla figlia di non essere sicuro che la renda davvero felice l’idea di sposare Rafael e partire con lui per un tour promozionale in giro per la Spagna ma la ragazza, colta nel vivo, nega tutto e dice al padre che la tristezza è solo nei suoi occhi. Alfredo ha appena terminato di parlare con uno dei suoi prestanome, uno di quelli che gli consentono di postare facilmente denari illeciti senza alcun pericolo, quando la moglie lo sorprende con un’inaspettata proposta. Il Bryce pensa che la moglie si stia offrendo a lui ma Genoveva vuole solo gettare enfasi sulla sua sorpresa: ha fatto venire direttamente a casa loro Eladio, l’amante di Alfredo, per un incontro d’amore con il marito.



