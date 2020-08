Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 agosto: che fine ha fatto Milagros?

Una Vita, anticipazioni puntata 6 agosto

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 6 agosto, Agustina, convinta di essere gravemente malata, si suicida. Non appena appresa la notizia Ursula si reca da Genoveva per dirle che la sua vendetta sta finalmente trovando compimento. Intanto la Salmeròn fa in modo che Mercedes sparisca così da poter portare scompiglio nel quartiere e permettere ad Alfredo di sostituire il rapporto negativo sul Banco Americano che dovrebbe essere consegnato a Ramon con uno falsificato a favore di Alfredo. Bellita, dopo aver scoperto cosa preoccupa sua figlia Cinta, decide di non partire più per l’Argentina ma inizia una battaglia contro Donna Felicia. Mentre Ramon invita Carmen ad un pranzo di famiglia, Servante regala uno scialle a Marcelina per ringraziarla dell’aiuto ma Jacinto scopre che questo dono è stato riciclato. Intanto, gli altri si chiedono ancora che fine abbia fatto Milagros…

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nelle ultime puntate di Una Vita. Genoveva discute con Alfredo al quale chiede di velocizzare l’attuazione del loro piano: ha intenzione di rovinare tutti gli abitanti di Acacias per vendicare la morte di Samuele. Alfredo rassicura la moglie dicendole che tutti sembrano convinti di investire nel Banco Americano e l’operazione li porterà sul lastrico. Lolita cerca di convincere Milagros a trascorrere un po’ di tempo con il padre ma la ragazzina non è d’accordo perché con l’uomo non ha molta confidenza tuttavia, grazie alla pazienza del padre, il rapporto fra i due sembra ricominciare sui giusti binari. Agustina sta sempre peggio e Fabiana le propone di consultare un altro medico ma la donna rifiuta: sa benissimo che le resta poco da vivere ma non vuole confessarlo a nessuno. Fabiana si confida con Casilda e le dice che ha forti sospetti sul medico che cura la donna, il dottor Maduro, e su Ursula che glielo ha procurato ma la cameriera prova a rassicurarla. Bellita parla con Jose di Cinta: la donna ha capito che la figlia nasconde qualcosa e la vede molto sofferente ma non sa spiegarsi quale sia il motivo. Il marito prova a rassicurarla, dicendole che ora deve concentrarsi solo sul loro viaggio, ma senza successo. Servante approfitta di Marcelina perché è l’unica che capisce i suoi disegni e può fare da interprete con il resto del mondo. Jacinto, però, si sente trascurato e non vuole che la moglie si stanchi così tanto, così decide di parlare con l’amico.

Liberto va da Felipe per parlare della questione del Banco Americano: Liberto vorrebbe investire e vuole un consiglio dell’amico. Felipe ha dei dubbi e prova a insinuarlo anche nell’amico che, però, non vuole perdere l’occasione. Poi aggiunge che Don Alfredo ha chiesto un rapporto ad un suo amico molto informato e quindi è meglio attendere i risultati piuttosto che perdere i soldi. I due non si accorgono che Ursula è nascosta dietro la porta e sta ascoltando tutta la conversazione. Successivamente Alfredo convoca Liberto per comunicargli che i suoi soci hanno accettato la possibilità di una sorta di cordata che unisca tanti piccoli investitori ma il Seler chiede tempo, contrariando così il banchiere. Genoveva è molto arrabbiata perché è chiaro che lui ed altri aspettano di ricevere il rapporto di Ramon ma la donna ha un’idea che risolverà la situazione. Ramon e Carmen si incontrano e l’uomo chiede scusa alla compagna per essersi comportato male e per averle fatto venire il dubbio di volerla trasformare in una copia di Trini. Dopo aver ottenuto il suo perdono, l’uomo le racconta di aver detto della loro relazione a Mercedes e la bambina ne è stata molto felice: la notizia rende Carmen finalmente felice dopo tanti giorni di angoscia.



