Una vita/ Anticipazioni puntata 6 aprile: José vuole mettere in riga Ignacio

Una vita, anticipazioni puntata 6 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 6 aprile, della soap opera “Una vita“ Natalia prova nuovamente ad entrare nelle grazie di Felipe, raccontando che Genoveva ha provato a convincerla a sedurlo ma lei si è rifiutata: in realtà si tratta dell’ennesimo piano che la ragazza ha elaborato con l’aiuto della sua complice. Daniela ha capito che Miguel sta soffrendo per amore e così cerca di fare di tutto per distrarlo, preoccupata del fatto che il ragazzo possa compiere una sciocchezza. La ragazza non si è resa conto, però, che Sabina la controlla da vicino, gelosa della sintonia che la giovane cameriera ha con Roberto. Jacinto e Servante sono stati rifiutati dalla banda universitaria e per questo motivo sono rimasti molto delusi. Tuttavia i due non si perdono d’animo e decidono di creare una propria banda musicale, coinvolgendo tutte le persone che suonano uno strumento e si trovano nel quartiere. Intanto Ignacio, nel tentativo di far credere allo zio di essere un ragazzo modello, lo invita nella sua bettola preferita dove José si diverte un po’ troppo per i gusti della moglie.

Una vita/ Anticipazioni puntata 5 aprile: Genoveva e Natalia ancora alleate

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita“ Marcos scopre che Anabel è pronta per andare alla festa di inaugurazione dei Quesada e si arrabbia molto perché aveva già comunicato al socio la sua indisponibilità a partecipare all’evento. Quando la figlia le risponde male, decide di metterla nuovamente in punizione e le proibisce di uscire di casa. La ragazza prima fa finta di voler rispettare i desideri del padre, poi scappa di casa con la complicità di Soledad. La domestica, però, fa una specie di doppio gioco e dice tutto all’uomo, dandogli ragione quando Marcos si lamenta di aver viziato troppo la ragazza la quale ormai non ha più rispetto per nessuno. Intanto Genoveva è venuta a sapere dal suo investigatore privato alcune cose molto scottanti del passato del Bacigalupe e ha intenzione di servirsi di queste informazioni contro di lui, in particolare rispetto al suo trascorso come sicario al soldo di Salustio Quesada. Poi la Salmeron invita l’investigatore a tenersi pronto perché potrebbe avere ancora bisogno del suo aiuto per la questione che riguarda il marito. In effetti la donna più tardi inscena una discussione con Natalia all’interno del palazzo ad Acacias 38, al fine di far ascoltare la conversazione a Liberto, certa che l’uomo riferirà tutto a Felipe.

Una vita/ Anticipazioni 4 aprile: Genoveva, informazioni compromettenti su Marcos

Lolita è ancora molto preoccupata per l’assenza di Antonito ma quando rientra a casa con i suoceri e il bambino, dopo una passeggiata distensiva, ha una bellissima sorpresa: il giovane deputato racconta di aver vissuto momenti molto difficili in particolare per quanto riguarda un episodio nel deserto. Per questo motivo è tornato estremamente cambiato da questo viaggio, deciso ad essere un buon padre, un eccellente marito e un ottimo fedele. Ignacio torna a casa da Bellita e la zia lo costringe a parlare con José perché da oggi in poi sarà lui a doversi occupare di farlo rigare dritto. Né il nipote né lo zio sembrano essere troppo felici di questa soluzione ma la situazione peggiora quando il Dominguez scopre che Ignacio a lezione all’università non c’è mai andato e che perde tutto il suo tempo fra bettole, vino e gioco delle carte durante il quale perde molti soldi. L’avvocato Alberto incontra Miguel per un caffè e gli regala una serie di libri che trattano argomenti di politica come il comunismo, il socialismo e la difesa del popolo. Alberto vorrebbe che il giovane avvocato li leggesse con attenzione per poi decidere di unirsi a lui per diventare un avvocato del popolo e difendere i diritti dei più deboli. Il ragazzo sembra davvero tentato dalla proposta e comunque molto lusingato.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 aprile: Daniela aggredita, Roberto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA