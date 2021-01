Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 gennaio 2021: Susana vince il concorso

Una Vita, anticipazioni puntata 6 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 7 gennaio, Susana vince il concorso con il nuovo modello che ha presentato, quello che Carmen e Rosina hanno trovato davvero bellissimo ed elegante. Nonostante sia un importante traguardo raggiunto, l’ex sarta non è felice e le amiche non sanno spiegarsi il perché. La moglie di Liberto, allora, per risollevarle il morale pensa di organizzare alla donna un incontro con Armando, il diplomatico amico del marito, perché potrebbe essere l’uomo giusto per riscaldare il cuore di Susana, ormai da troppi anni vedova. Marcia ancora non riesce a riprendersi dall’operazione e Felipe è disperato perché pensa che, se la ragazza dovesse morire, non riuscirà a superare anche questo lutto. Genoveva è con lui e si dimostra vicina al suo dolore ma l’avvocato non sopporta nessuno e la manda via in malo modo. Camino e Cinta sono finalmente pronte per farsi fare gli scatti dal produttore cinematografico ma quella che dovrebbe essere un’occasione gioiosa si trasforma presto in una cocente delusione per la Pasamar.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti in Una Vita. Tutti sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Marcia ma la più agitata di tutti è sicuramente Genoveva. La Salmeron, infatti, da un lato capisce che l’avvocato è ancora molto innamorato della Sampaio e che difficilmente riuscirà a dimenticarla, anche se lei dovesse morire; dall’altro teme che la ragazza sappia più di quanto dovrebbe e che potrebbe smascherare che dietro il suo rapimento c’era lo zampino suo e di Ursula. Per questo decide di fare maggiori indagini per capire come stia davvero la situazione, allo stesso tempo però se la prende con Ursula che reputa incapace e alla quale ordina di fare solo la domestica e di non impicciarsi mai più nelle sue cose. Anche Casilda è molto triste perché si sente in colpa per non aver capito subito che la sua amica non era andata via volontariamente ma era stata rapita. Mentre aspetta notizie dall’ospedale, riceve un pacco dal suo paese natio nel quale è contenuta la famosa eredità di cui le parlava il telegramma: la zia che è morta le ha lasciato tre patate, tre sassi e un suo ritratto.

Cinta è contrariata con la madre che non vuole decidersi a lasciarle il permesso di farsi fotografare insieme a Camino dal produttore cinematografico. Grazie all’intervento di Emilio, però, i due riescono a persuadere Bellita che si lascia prendere da un momento di nostalgia per i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e così decide di non negare alla figlia questa possibilità. Rosina è preoccupata perché sono alcuni giorni che non vede Susana e teme si sia offesa per quello che lei e Felicia le hanno detto a proposito del disegno che voleva presentare al concorso. Mentre è al Nuovo Secolo che racconta dei suoi timori al marito, i due vengono raggiunti da Bellita e Jose oltre che da Don Armando, un amico di circolo di Liberto che lo invita a unirsi a loro. L’uomo è un ex diplomatico da poco rientrato stabilmente in città e affascina tutti con i racconti dei suoi viaggi all’estero e delle sue avventure. Più tardi Rosina prende un the a casa sua con Carmen e le due vengono raggiunte proprio da Susana che non solo non è offesa per la sincerità dell’amica ma mostra anche alle due il nuovo disegno che ha realizzato per il concorso: un vestito completamente nuovo, molto attuale ed elegante, davvero un bel capo assolutamente diverso da quello che precedentemente aveva disegnato. Ricevuto l’ok da parte delle amiche, l’ex sarta decide di correre immediatamente a presentarlo al concorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA