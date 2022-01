Una vita/ Anticipazioni puntata 6 gennaio: Liberto e Rosina stanno male

Una vita, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

Nell’ultima puntata di Una vita Santiago dice a Genoveva che il tribunale che l’ha assolta non è stato imparziale così come pensa che non è vero che Felipe abbia dimenticato davvero tutto. Secondo la sua opinione, loro due sono complici nell’omicidio di Marcia e per questo lui farà di tutto per ottenere la confessione che gli serve per far punire i colpevoli. Visto che i due si ostinano a negare, Santiago porta nell’altra stanza Felipe e inizia a picchiarlo per ottenere informazioni, mentre Genoveva piange ma non proferisce parola sul vero assassino della ragazza. Poi perde conoscenza e quando si risveglia non è più incatenata e del marito non c’è nessuna traccia. Miguel ripensa con rammarico alle ultime parole che ha scambiato con Anabel prima che la ragazza lo lasciasse. Suo nonno Roberto si rende conto che il ragazzo è molto triste e cerca di capire che cosa gli stia passando per la mente ma il giovane va via dicendo che non desidera essere disturbato. Intanto ai tavolini del Nuevo Siglo si siede Marcos che è molto indignato, così Roberto si avvicina per condividere il suo cruccio: il Bacigalupe gli dà qualche informazione senza entrare nel dettaglio mentre Roberto gli consiglia di accettare il compromesso con il demonio e poi trovare un sistema per uscirne.

Una vita/ Anticipazioni puntata 5 gennaio: Marcos si libera di Aureliano e Natalia?

A Una Vita Lolita, durante la cena, annuncia alla famiglia che ha deciso di trascorrere qualche giorno con Muncho nel suo paese di origine. Antonito le dice che non potrà accompagnarla mentre Ramon afferma che non è il caso che vada da sola fin lì, ma Lolita è molto determinata e chiede a Carmen di occuparsi della bottega al posto suo. Il giorno dopo in bottega Lolita riceve la visita di Anabel andata a comprare della cioccolata. La bottegaia si rende conto che la ragazza è molto triste e così la spinge a confidarsi con lei e le consiglia di riconciliarsi con il ragazzo che ama. Subito dopo, arriva Sabina la quale ha saputo da Carmen che Lolita non sta bene e così la viene a sgridare perché le dice che dovrebbe confidarsi con suo marito e non tenerlo all’oscuro dei suoi malanni. Casilda e Jacinto si sono messi alla ricerca per trovare dei potenziali pretendenti per Fabiana e così spargono la voce fra portinai e calzolai della zona. Servante si rende conto che queste persone sono state portate alla pensione per Fabiana e quando gli amici gli spiegano che la donna ha bisogno di un fidanzato, ha molto da ridire ma sembrano affermazioni dettate quasi dalla gelosia. In realtà Fabiana è alla pensione e sembra molto euforica mentre canticchia una canzone che ha sentito dal sassofonista. Servante è molto stupito e cerca di capire che cosa passi nella testa della sua socia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 4 gennaio: Natalia decide di ricattare anche Marcos

Una vita: anticipazioni del 6 gennaio 2022

Nella puntata di giovedì 6 gennaio le anticipazioni Una Vita, Liberto e Rosina stanno male e sembra che il loro malanno sia abbastanza serio, quindi sono costretti ad annullare la partenza per il viaggio che avevano in programma. Marcos decide di accettare il suggerimento di Roberto e quindi convoca Aureliano per accettare la proposta di Sallustio, purtroppo però il militare messicano ha deciso di inserire un’ulteriore condizione che il Bacigalupe proprio non può assecondare. Lolita, andando contro al parere di tutti, decide di partire per il suo paese natio e lascia da solo suo marito. Natalia, venendo a sapere la circostanza, ne approfitta per fare di nuovo la civetta con Antonito ma il giovane deputato è troppo preoccupato per farci caso: ha ricevuto delle lettere di minaccia e non sa chi possa essere il mittente e cosa voglia da lui. Santiago, non riuscendo ad ottenere la confessione che vuole, continua a torturare Felipe.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 gennaio: Antonito scopre da chi provengono i regali

© RIPRODUZIONE RISERVATA