Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 novembre: Carmen e Ramon sposi

Una Vita, anticipazioni puntata 6 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 6 novembre, è finalmente il giorno delle nozze di Carmen e Ramon: dopo che tutto il quartiere si è impegnato affinché il ricevimento fosse impeccabile, i due possono brindare al loro matrimonio e alla loro futura felicità. A far loro un regalo speciale sono i Rodriguez: un po’ spinti dalle ristrettezze economiche e un po’ dalla voglia di regalare loro qualcosa di veramente unico, decidono di offrire un’esibizione di Cinta e Bellita che coinvolgono tutti in canti e balli. Emilio vive un’esperienza spiacevole con Ledesma che offende Cinta: il Pasamar perde la pazienza e lo aggredisce. Genoveva, decisa a riconquistare Felipe, viene a scoprire che ormai Marcia non è più la domestica dell’avvocato ma è proprio la sua compagna e resta molto stupita da questa novità. Tuttavia non placa il suo desiderio di vendetta e va avanti con il suo piano per riconquistare l’uomo che ama.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Tutti gli abitanti di Acacias sono riuniti al Nuovo Secolo per la festa organizzata da Rosina per celebrare i soldi ritrovati dopo il crack del Banco di Spagna ma all’improvviso una sorpresa turba la loro felicità: Genoveva è ritornata in città e questa volta è intenzionata a non arrendersi ma a lottare per le cose che ama. Tutti sono allibiti ma Servante arriva a chiamare Liberto che deve correre alla locanda chiamato da Antonito: insieme devono trovare il guasto alle tubature e risolverlo prima del ricevimento per le nozze di Carmen e Ramon. Genoveva ritorna a casa sua e trova Ursula che sta sistemando tutto prima di partire. Le due donne decidono di restare insieme ad Acacias per riuscire nell’impresa di riconquistare Felipe. La domestica, invece, sceglie di restare al fianco della sua padrona per portare avanti i desideri di vendetta nei confronti degli abitanti del quartiere. Felicia, al Nuovo Secolo intenta a preparare il pranzo di nozze di Ramon e Carmen, riceve l’invito da parte di Ledesma che vorrebbe andare con lei a vedere la fiera del quartiere vicino. La madre di Emilio rifiuta gentilmente ma è molto stupita del nuovo atteggiamento del consuocero, prima ostile e ora stranamente gentile. Jacinto, per riuscire a farsi perdonare dalla moglie, regala a Marcelina due biglietti per il cinema.

Ramon e Carmen sono andati a prendere Mercedes che è arrivata da Parigi per le nozze del padre: la ragazzina è davvero molto felice e ha portato a tutti dei regali. Manca solo Antonito che di nascosto sta lavorando alla locanda per risolvere i guasti ma Lolita gli tiene il gioco e racconta che è andato da un fornitore. Liberto va da Felipe e gli racconta della scena che ha fatto la Salmeron al Nuovo Secolo: Genoveva è tornata ad Acacias e ha dichiarato di voler lottare per quello che ama. Mentre Felipe è molto infastidito, Marcia invece è sconvolta dalla notizia perché teme che rimanga anche Ursula della quale ha molta paura. Lolita, Carmen e Ramon parlano di Genoveva e del suo ritorno quando il Palacios dice di voler andare con la futura moglie e la figlia alla locanda. Per fortuna Lolita riesce a dissuaderli. Intanto Emilio è riuscito a combinare un incontro fra Angelines e Nicolas, il suo amico garzone, e all’inizio sembra che tutto vada bene ma Nicolas deve scappare via troppo presto per approfondire la conoscenza. Ursula propone a Genoveva di commissionare l’omicidio di Marcia così da eliminare il principale ostacolo che la separa da Felipe: la Salmeron è sorpresa dalla proposta ma non oppone il netto rifiuto che dovrebbe, perché è disposta a tutto pur di avere di nuovo il suo amore.



