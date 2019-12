Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 novembre: Lucia sconvolta per via di Samuel?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 DICEMBRE

La nuova puntata di oggi, 6 dicembre 2019 di Una Vita vedrà Samuel con la sua buona parte di guai da risolvere. Ignaro del furto che stanno architettando alle sue spalle è costretto a difendersi da nuove accuse di Padre Telmo. Il sacerdote infatti, dopo essersi insospettito per delle osservazioni fatte da Lucia sui dipinti che l’Alday le ha regalato, comincerà ad indagare fino a scoprire che si tratta solo di falsi creati dalle abili mani di Vincente. I quadri usati da Samuel per far colpo sulla ragazza non sono altro che delle copie dei quadri di Sanchez Medrano. A far nascere questo sospetto è proprio la Alvarado, che si mostra perplessa per l’aspetto troppo recente di quei quadri attribuiti ad un artista morto diversi anni prima. Quante volte Padre Telmo ha cercato di metterla in guardia dall’Alday senza che lei volesse dargli ascolto? Ma stavolta la cosa sembra essere leggermente diversa. Proprio lei ha avuto modo di constatare che quei quadri erano chiaramente dei falsi e quanto le dice Padre Telmo sembra essere davvero confermato dai fatti. Inizia forse ad insinuarsi il dubbio che l’Alday le stia mentendo per arrivare al suo patrimonio? E se davvero il piano del gioiellerie fallisse, come potrà lui far fronte ai suoi debiti senza l’eredità di Lucia? Saranno le nuove puntate di Il Segreto a svelarci tutto questo.

COSA E’ SUCCESSO NELLE ULTIME PUNTATE DI UNA VITA?

La puntata di ieri di Una Vita ci ha fatto assistere al tradimento di Javier riguardo al patto fatto con la ex moglie Carmen. Nonostante avesse promesso di tenere il figlio Raul all’oscuro di tutto infatti, non solo non mantiene la promessa fatta ma lo coinvolge addirittura nel furto a casa di Samuel. Il ragazzo, che non aveva mai avuto modo di sapere i motivi che avevano spinto la madre ad allontanarsi da casa quando lui era ancora in tenera età, si era sempre mostrato schierato dalla parte del padre fino al punto di non esitare a rivelargli dove si trovasse Carmen una volta scoperto. Adesso però, vedendo il padre armato durante la rapina dall’Alday, si chiede se le cose stanno veramente come lui le ha sempre immaginate. Carmen, una volta rintracciata da Javier anche grazie all’aiuto di Raul, non può fare altro che cedere al ricatto dell’ex marito. Acconsente così a consegnargli le chiavi della porta di servizio della casa del gioielliere dove lei lavora, sapendo bene che Javier le utilizzerà per svaligiare la casa. Il furto avrà però conseguenze inaspettate.

