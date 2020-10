Una Vita/ Anticipazioni puntata 6 ottobre 2020: Marcia non tradisce il padrone

Una Vita, anticipazioni puntata 6 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 6 ottobre, nonostante le pressioni e le minacce di Alfredo, Marcia decide di non tradire la fiducia del suo padrone e per questo motivo non dice nulla circa la relazione che da qualche tempo l’avvocato ha intrecciato con Genoveva. La domestica, però, sta rischiando molto perché il Bryce non si fida delle sue parole e ha intenzione di vendicarsi duramente se non riuscirà ad ottenere le informazioni che gli occorrono sugli spostamenti della Salmeron. Marcia soffre perché pensa che Felipe sia innamorato di Genoveva ma l’avvocato in realtà ha un piano per riuscire a carpirle quante più informazioni possibili sui loschi affari del marito. Cinta offre aiuto a Emilio per riuscire a trovare una strada per riuscire a rompere la sua promessa di matrimonio con la figlia di Ledesma.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci sulle ultime puntate di Una Vita. Emilio e Camino sono molto tristi perché il ritorno di Ledesma ha fatto tornare in loro i ricordi di quanto era accaduto. Felicia comprende ma dice che per il bene di tutti è necessario fare finta di nulla. Poi ricorda il momento in cui Emilio era tornato a casa a Valdeza dicendo alla madre di aver ucciso lo stupratore di sua sorella. Alfredo dice a Ursula che, se Marcia non gli porterà le informazioni che a lui occorrono, la restituirà ai suoi vecchi proprietari. Poi i due vengono interrotti dall’arrivo di Genoveva alla quale il banchiere ricorda che fra di loro c’è un accordo e che lei non può fare a meno dei suoi soldi: Genoveva ribatte che anche lui senza la protezione della moglie, che gli concede una facciata di rispettabilità, non potrebbe condurre la vita che fa. Susana fa provare a Carmen il vestito che le ha cucito per il matrimonio e, insieme a Lolita, parlano dell’idea di Liberto di far rivivere a Rosina l’emozione del loro primo incontro. Genoveva va a casa di Felipe, sapendo che l’uomo non c’è, ma intenzionata a fargli una sorpresa. Dopo uno scontro iniziale con Marcia, la donna incrocia Liberto il quale la accusa di aver distrutto volontariamente la sua vita e di voler fare lo stesso con quella del suo amico. Genoveva sembra davvero mortificata e decide di andare via, pregandolo di riferire a Felipe che è passata a trovarlo.

Jose comunica a Bellita che l’investimento delle assicurazioni va molto bene e tutti sono felici ma un’ombra di tristezza aleggia sulla loro casa perché Cinta è ancora molto affranta per aver perso Emilio, costretto a sposare la figlia di Ledesma. Mentre Arantxa prova a tirarle su il morale con un piatto di baccalà, i genitori cercano un sistema per aiutare la figlia a superare il dolore per la fine della sua storia d’amore con il Pasamar. Liberto ha chiesto l’aiuto di Felicia per organizzare un evento all’interno del locale per far ritornare alla mente a Rosina la stessa emozione del primo incontro: l’uomo pensa così di far capitolare una restia moglie a salvare il loro matrimonio. Antonito prova a rassicurare l’amico sull’efficacia della sua idea ma Liberto teme che la donna possa comunque partire per il Portogallo. Genoveva torna a fare visita a Felipe e l’avvocato le racconta di aver trovato l’indirizzo di Eladio, l’amante del Bryce, e di volersi recare a casa sua per convincerlo a denunciare Alfredo per sodomia. In questo modo i due pensano di riuscire a liberarsi del marito e di mandarlo in prigione per fargli pagare il male che ha fatto a tutti. I due, però, non si rendono conto che dietro la porta c’è nascosta Marcia che ha sentito tutto e che ha memorizzato l’indirizzo di Eladio per fornire queste informazioni ad Alfredo che continua a ricattarla.



