Una vita/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Velasco discute con Laura, Genoveva…

Nella puntata di oggi, mercoledì 6 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” nella busta del Comune c’è scritto che la Buena Noche ha vinto un premio di consolazione per la famiglia più simpatica. A quel punto scoppia un litigio fra tutti gli abitanti della soffitta per come suddividere il premio in denaro. A casa di Genoveva, Velasco e Laura hanno un durissimo scontro, pensando di non essere visti da nessuno. In realtà la padrona di casa se ne accorge e capisce immediatamente che i due hanno stretto un accordo tenendola all’oscuro di tutto. Il commissario Mendez confessa a Felipe di aver avuto modo di parlare da solo con la domestica di Genoveva e di averle proposto un accordo per cambiare la sua deposizione, raccontando la verità, in cambio di protezione e denaro. Felipe spera di riuscire a parlare a sua volta con la ragazza ma il poliziotto glielo sconsiglia per evitare che la domestica si spaventi e tutto il lavoro fatto venga sprecato.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” alla festa di Marcos le parole di Anabel mettono in imbarazzo tutti ma feriscono soprattutto Ildefonso e Camino che vanno via in lacrime. Felicia reagisce molto male. Il giorno dopo tutto il quartiere parla di quello che è successo e in particolare Marcos se la prende con sua figlia, dicendo che sta facendo di tutto per rovinare la loro vita sociale. Così la costringe ad andare da Felicia per chiederle scusa. Intanto Rosina e Susana si interrogano su quanto successo la sera prima: mentre la moglie di Armando è convinta che un fondo di verità ci sia, Rosina pensa che si sia trattato solo di una ragazzata e che presto cadrà tutto nel dimenticatoio.

Velasco va a casa di Genoveva per comunicarle che Felipe ha presentato ricorso. La donna non è stupita perché si immaginava che accadesse una cosa del genere, quindi lo invita a non abbassare la guardia perché ci sarà ancora da combattere. L’avvocato, però, è più interessato a Genoveva, mentre Laura li spia e pensa a quello che deve fare. Felipe invece non riesce a pensare ad altro che trovare il vero colpevole dell’omicidio di Marcia e dice a Liberto di essere disposto anche a mettere da parte il suo lavoro per riuscire a ottenere giustizia. José e Alodia fanno di tutto per riuscire a convincere Bellita a incidere un nuovo disco. La Del Campo si convince quando il marito propone di incidere insieme alla figlia Cinta. Fabiana e Servante leggono sul giornale che la Buena Noche non è la pensione vincitrice del concorso ma Jacinto, Casilda e Alodia arrivano con una sorpresa: il postino ha consegnato una busta per loro da parte del Comune…

