Una vita/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Camino riceve una lettera da Maite…

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, venerdì 3 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. Felipe trova le finte lettere di Marcia e capisce subito che si può trattare solo di un inganno di Genoveva. Quindi decide di affrontare la donna che ovviamente nega tutto. A quel punto Felipe le urla in faccia di non averla mai amata e che la reputa una donna spregevole, che non la amerà mai nessuno. Genoveva urla che ha già perso un figlio per colpa sua e ora teme che l’uomo possa buttarla dalle scale. Alla conversazione assiste di nascosto Marcelina che poi, una volta salita in soffitta per la cena, racconta l’episodio a tutti gli inquilini. Intanto la Salmeron approfitta di questo episodio per continuare a sparlare del marito e rovinare la sua reputazione: l’avvocato se ne rende conto perché assiste a più di un episodio ma non sa come fermarla. Casilda piange disperata e Liberto cerca di consolarla non rendendosi conto che Rosina ascolta di nascosto e fraintende la situazione, pensando che la domestica sia incinta e il padre sia proprio il Seler. Quando l’equivoco viene risolto e Rosina viene a conoscenza della novità, si propone di trovare una soluzione per far sì che Azim non continui nel suo proposito di portare la domestica con sé in Marocco.

Una Vita/ Anticipazioni puntata serale: Cinta incinta, Genoveva contro Felipe

Anabel va a trovare Camino per chiederle scusa per aver causato un litigio fra la ragazza e il marito. La figlia di Marcos è troppo sfacciata per i gusti di Camino e soprattutto le fa troppe domande sulla sua vita intima matrimoniale. Quando la ragazza fa riferimento a Parigi, Camino si adombra ma le due vengono interrotte da Felicia che richiama la figlia in cucina visto che non è molto felice della loro amicizia. Mentre Ramon sta interrogando Carmen e Lolita, arriva Antonito e sorprende tutta la famiglia con un annuncio: si candida nel partito liberale alle prossime elezioni. Questa notizia scatena dissidi familiari perché Ramon non riesce a credere che il figlio si sia schierato con un partito del genere. Dopo aver costretto Fabiana a fare finta di essere sua moglie per riuscire a vincere il concorso delle pensioni, Servante scopre che un altro requisito per poter partecipare è quello di avere dei figli. L’uomo non sa come comunicarglielo ma Cesareo spinge l’amico ad essere sincero perché la locandiera potrebbe restare molto male sapendo di non avere possibilità. Così Servante è costretto a vuotare il sacco, facendo andare la donna su tutte le furie. Laura, lontano da Acacias, va a trovare sua sorella Lorenza che è ricoverata in una casa di cura perché non cammina.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 4 settembre: Liberto preoccupato, la proposta di Izem

Una Vita, anticipazioni 2 settembre 2021

Nella puntata di oggi, venerdì 3 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” Camino riceve una lettera da Maite ed è molto felice sapendo che la pittrice ha pensato a lei, ma deve nascondere tale gioia alla madre. Felicia sospetta qualcosa e teme che la figlia possa essere interessata ad Anabel, quindi decide di affrontare la figlia di Marcos per farle presente che sua figlia è sposata e non può perdere troppo tempo con le amiche. Appena rientra a casa, Camino decide di rispondere alla lettera di Maite e per poco non si fa scoprire da Ildefonso. Bellita riceve una lettera da Cinta che le comunica di essere incinta. La notizia ovviamente la riempie di gioia e vorrebbe convincere la figlia a tornare immediatamente ad Acacias, ma Felicia non vuole prestarsi a fare da spalla alla Del Campo per far rientrare i ragazzi dall’Argentina.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 3 settembre: Genoveva trama con Velasco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA