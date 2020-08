Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 agosto 2020: la vendetta di Genoveva è iniziata!

Una Vita, anticipazioni puntata 7 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 7 agosto, molti nodi vengono al pettine. Mentre Agustina lotta fra la vita e la morte in ospedale, si scopre che Genoveva e Ursula sono in realtà in combutta: la perfida Dicenta ha somministrato dei veleni ad Agustina per debilitarla e prendere il suo posto a casa di Don Felipe così da confidare alla Salmeron le opinioni dell’uomo sul Banco Americano. Bellita decide di fare in modo da far perdere al salone di Felicia tutti i clienti dei pomeriggi danzanti e Libertom nonostante le raccomandazioni alla prudenza da parte di Ramon, comunica ad Alfredo di aver deciso di investire nell’operazione del momento.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Lolita è disperata perché non riesce a trovare Milagros da nessuna parte: tutti gli abitanti di Acacias sono impegnati nella ricerca della figlia di Ramon e del caos che si è creato ne approfitta Alfredo per sostituire le carte del rapporto sul Banco Americano nell’ufficio del Palacios. Carmen prova a rassicurarlo ma effettivamente la piccola non si trova da nessuna parte. All’improvviso, però, la bambina torna a casa accompagnata da Genoveva che racconta di aver invitato la bambina a prendere un gelato e fa finta di aver pagato un garzone per avvisare i familiari che la bambina era con lei. Tutti sono talmente felici per il ritrovato da non notare la stranezza di questa vicenda. La mattina dopo Alfredo conferma alla moglie di aver avuto il tempo necessario per sostituire il rapporto vero con quello di Don Ramon, così da convincere tutti ad investire nel Banco Americano: l’uomo confessa a Genoveva di essere addirittura sconcertato dalla determinazione con la quale sta perseguendo il suo progetto di rovinare gli abitanti di Acacias. Bellita è furiosa perché ha scoperto che Cinta non può coronare il suo sogno d’amore con Emilio perché Felicia è contraria. La cantante decide così di annullare il suo viaggio in Argentina per essere vicina alla figlia che soffre. Bellita poi si arrabbia con Arantxa perché anche la governante sapeva della relazione fra Cinta ed Emilio e non le aveva detto nulla. Intanto Emilio rientra ad Acacias e non porta buone notizie: per rimettere le cose a posto devono sborsare molti soldi.

Servante ritrova finalmente la voce ma non tutti sono felici di questo. Ad esempio Cesareo non apprezza di venire messo sotto torchio dall’uomo che vuole sapere quale sia il motivo di tanto interesse verso Camino e Cesareo racconta che aveva una sorella che manifestava lo stesso problema della figlia di Felicia e che vorrebbe aiutare la ragazza. Intanto Agustina sta sempre peggio e viene assistita da Ursula ma si rifiuta di prendere le medicine perché è convinta che la sua ora sia arrivata. La Dicenta fa uno strano discorso all’amica sul fatto che spesso la malattia toglie la dignità al malato mentre sarebbe meglio andarsene in silenzio e senza farsi compatire dagli altri, poi lascia la stanza ma prima apre la finestra e la lascia spalancata: Agustina, forse sobillata da quanto detto da Ursula, decide di buttarsi giù, nonostante in precedenza Fabiana sia arrivata a chiuderle la finestra. Ramon è pronto per fare un altro passo in avanti con Carmen e la invita a partecipare ad una cena in famiglia, per salutare la partenza imminente di Milagros. Carmen è molto lusingata perché sente finalmente di essere amata come desidera. Ramon legge il rapporto fasullo che ha sostituito quello reale ma, nonostante le notizie siano ovviamente positive, il Palacios non è del tutto convinto di quello che vede.



© RIPRODUZIONE RISERVATA