Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Lucia e Telmo si sposano (forse)!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 APRILE

Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler spagnoli di Una Vita ci dicono che nell’appuntamento di oggi, martedì 7 aprile 2020, assisteremo ad un nuovo mistero. I riflettori tornano a puntarsi su Telmo e Lucia. La Alvarado, dopo aver festeggiato il suo 23esimo compleanno ed essere entrata in possesso dell’eredità dei Marchesi di Valmes, comunicheranno a Felipe e Celia la loro intenzione di sposarsi. Al contrario di quanto pensavano però, la notizia lascerà quasi indifferenti i cugini della Alvarado. Celia infatti sembra essere interessata solo a ciò che riguarda la piccola Milagros, e Felipe è talmente preoccupato da questa situazione da arrivare a chiedere a Lucia un aiuto per riportare la moglie alla realtà. Milagros non è sua figlia ma la bambina partorita da Trini, ed il sospetto che proprio la moglie dell’avvocato abbia in qualche modo contribuito alla morte di Trini per poter stringere tra le braccia la bambina dell’amica si fa sempre più reale, sia nella mente di Felipe che in quella di Ramon.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

La soap spagnola Una Vita, nata dalla penna di Aurora Guerra, sembra proporre sempre qualche nuova vicenda che ci fa trattenere il fiato. In questi giorni abbiamo temuto per la vita di Flora, la sorella di Inigo presa in ostaggio dallo strozzino a cui il ragazzo deve dei soldi. Saputa come stavano le cose anche Leonor, la fidanzata di Inigo, aveva offerto il suo aiuto. Con il denaro della madre Rosina avrebbero potuto finalmente liberare Flora. Ma Inigo è sembrato din dall’inizio poco propenso ad accettare l’aiuto della suocera ed ha preferito cavarsela da solo. La sua decisione di ipotecare La Deliciosa sembra aver avuto un buon effetto e, dopo aver saldato il suo debito, Inigo può finalmente riabbracciare Flora.

Occhi puntati anche su Servante, che da alcuni giorni custodisce uno scrigno misterioso. Le poche indiscrezioni arrivate dall’uomo hanno solo fatto capire che il suo contenuto è qualcosa di veramente prezioso. Nella puntata di oggi abbiamo finalmente scoperto di cosa si tratta: una lettera d’amore tra due giovani, Arsenio e Salvadora. Quelle righe piene di sentimento hanno davvero commosso ed incuriosito l’uomo, che ha cercato di ottenere più informazioni sui due protagonisti. Ad aiutarlo nella sua ricerca troviamo Casilda, ma sarà Fabiana a dare a Servante un aiuto concreto, quando riesce a scoprire una donna che potrebbe essere la madre di Salvadora. Il mistero sta quindi per essere svelato? Per saperlo dovremmo attendere domani, quando Una Vita tornerà, come sempre, nell’appuntamento pomeridiano di Canale 5.





