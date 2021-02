Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: Josè rassicura Bellita

Una Vita, anticipazioni puntata 7 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, domenica 7 febbraio, Bellita è stata rassicurata dalle parole di Josè per quanto riguarda la produzione del film e per questo motivo, avendo anche fatto pace con Felicia, chiede all’amica di poter organizzare la proiezione del film di Cinta in anteprima al Nuovo Secolo. La Pasamar accetta volentieri, anche per accontentare Emilio che non vede l’ora di vedere il lavoro della fidanzata. L’esito della serata, però, non è quello che la Del Campo immagina. Felipe non si rassegna all’idea di aver perso Marcia e per questo vorrebbe proporle di scappare insieme, per ovviare al problema delle sue nozze. Genoveva, invece, ha capito che c’è qualcosa che non va nel comportamento dell’avvocato e per questo motivo decide di parlare con Santiago e gli offre del denaro per lasciare la città a patto che porti via Marcia con sé. Armando non vuole assolutamente perdere Susana e quindi si appresta a farle una proposta sconvolgente.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Una Vita. Felipe viene a sapere da Marcia che ha intenzione di chiudere la loro storia: anche se lo ama alla follia, non può continuare la loro relazione clandestina perché ha preso un impegno davanti a Dio e agli uomini e non può venir meno alla sua promessa di matrimonio. L’avvocato è disperato e la supplica di ripensarci ma la Sampaio è determinata e va via. Poi raggiunge Santiago alla pensione e gli chiede di andare subito via insieme. Il marito è molto sorpreso da questa richiesta, poi le fa notare che i vicini iniziano ad apprezzarlo, sta trovando molti lavoretti e potrebbero stare bene lì dove ci sono tante persone che vogliono bene anche a lei. La Sampaio però insiste e così Santiago le promette che, non appena avranno messo insieme i soldi necessari, andranno via. Intanto Ursula, sollecitata da Genoveva, invita a casa della Salmeron con una scusa Agustina, nel tentativo di carpirle delle informazioni importanti. La domestica dell’avvocato, però, le dice solo che Felipe è nuovamente disperato, senza aggiungere altre informazioni sul fatto che l’uomo abbia ripreso a vedere Marcia.

Cinta chiede a Camino di accompagnarla nuovamente sulla scena per girare le ultime scene della pellicola. La Pasamar, allora, deve raccontarle quello che è successo la sera prima negli uffici della produzione e poi quello che ha letto negli appunti di Carchano. Cinta resta molto male, soprattutto del giudizio del produttore, e per questo motivo decide di non presentarsi più. È rimasta molto ferita perché, fra i commenti che Camino ha avuto modo di leggere, c’è uno che riguarda il fatto che la Dominguez non sa proprio recitare: Cinta si convince sempre di più che è stata scelta non certo per le sue doti e che il produttore nasconde qualcosa. Poi arriva Emilio e, non sapendo tutto quello che è successo perché Cinta non vuole raccontarglielo, spinge la fidanzata a finire di girare il film per il suo futuro come attrice: se decidesse di fare la capricciosa, infatti, la voce potrebbe arrivare anche ad altri produttori, bruciando la sua carriera sul nascere. Anche Susana ha molti dubbi sul suo futuro, soprattutto dopo che la sua serata con Armando è andata a finire male per colpa di Casilda, mandata a spiarli da Rosina. Per questo motivo comunica alla Rubio che vuole andarsene via da Acacias per un po’ di tempo e chiede a Liberto di aiutarla ad organizzare il suo viaggio. Rosina vorrebbe convincerla a restare ma l’amica è ferma sulla sua decisione perché teme che tutto il quartiere possa ridere di lei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA