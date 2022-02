Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: Lolita ha pochi giorni di vita

Una Vita, anticipazioni puntata 7 febbraio

Nella puntata di Una Vita di oggi, lunedì 7 febbraio, a Ramon i medici hanno detto che Lolita ha solo pochi giorni di vita e danno il permesso ai familiari di riportarla a casa. Nessuno ha il coraggio di dire la verità alla ragazza che invece si sente meglio e pensa di essere in via di guarigione. Fra Roberto e Miguel ci sono parecchi motivi di attrito perché la donna ritiene che la lettera scritta dal marito non sia sufficiente per garantire a Miguel l’immunità dopo il loro colpo. Per questo intima al marito di trovare un’altra soluzione oppure lei non andrà avanti con la rapina. Liberto capisce che José e Rosina gli nascondono qualcosa che non vogliono dire a nessuno, quindi decide di seguirli per capire quale sia il mistero. Anabel si rende conto che Susana sta continuando a sparlare di lei e così decide di affrontarla ma la Seler ha una brutta sorpresa per la giovane messicana.

Una Vita, dove siamo rimasti

Leggiamo da vicino dove eravamo rimasti in Una Vita. Felipe partecipa alla veglia in onore di Marcia, poi al termine della funzione accetta l’invito di Genoveva che gli chiede di salire a casa per parlare del loro rapporto e inaspettatamente l’avvocato accetta. Quando restano da soli, la Salmeron gli confessa di amarlo ancora e di voler provare a rimettere le cose al loro posto, perdonandolo per quello che ha fatto e riscoprendo i motivi che li hanno resi felici insieme. Felipe, però, la gela dicendole che è ridicolo da parte sua pensare che lui la possa ancora amare, visto che lui la odia e ha deciso che trascorrerà il resto della sua vita a ricordarle, con la sua sola presenza, di essere l’assassina di Marcia, nella speranza che prima o poi la giustizia faccia il suo corso. Qualche ora dopo, l’avvocato raduna i suoi amici e comunica loro la notizia che ha deciso di lasciare per sempre Acacias e trasferirsi in Austria così da essere più vicino a Tano. Poi è la volta di congedarsi dall’amico commissario Mendez, il quale è molto dispiaciuto perché si sente di non aver fatto tutto il possibile per fare giustizia.

Dopo lo svenimento di Lolita, Ramon non porta buone notizia a casa in quanto i medici non danno buone notizie e questo getta nello sconforto Carmen. Antonito si reca in ospedale ma viene fermato da Casilda la quale ricorda all’uomo che sarebbe meglio se la moglie non lo trovasse lì al suo risveglio in quanto è proprio a causa del Palacios se Lolita si è sentita male. Antonito però insiste e, credendo che la moglie stia dormendo, le chiede mille volte perdono e le ricorda che la ama da morire e che sarebbe disposto a tutto pur di farla guarire, poi scoppia a piangere e decide di andare via, per non turbarla oltre. Quando rientra a casa trova casualmente la lettera che Aurelio ha mandato a Lolita per spingerla a tornare a casa proprio mentre Natalia lo seduceva, per cui capisce che si è trattato di una trappola. Decide così di affrontare il messicano ma fra i due nasce una violenta lite che sfocia in una rissa fisica ed è proprio Antonito ad avere la peggio. Natalia va a casa di Anabel perché ha bisogno di un consiglio su Antonito, dichiarando alla Bacigalupe di essersi perdutamente innamorata di lui e di aver deciso di andare via da Acacias perché sa che la sua passione non è corrisposta. Soledad sente in strada Susana che impreca contro tutti i messicani e interviene per difendere il suo signore. Quando Marcos lo viene a sapere, invece di sgridarla la ringrazia perché per lui è una dimostrazione di affetto, poi tenta di baciarla ma la domestica si allontana.

