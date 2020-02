Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: Samuel chiede la mano a Lucia e…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 FEBBRAIO

Il momento della svolta nelle nuove puntate di Una Vita è arrivato. Samuel è sempre più pensieroso. Da qualche tempo ha notato che Lucia è cambiata e il fatto che non lavori più nel laboratorio gli fa credere che qualcosa non vada. Il più grande timore di Alday è che la giovane possa aver fatto marcia indietro sul loro amore, così organizza un modo per tenerla ancora legata a sè. In presenza di Celia, sempre più in allerta per le sue condizioni di salute, deciderà infatti di chiederle di sposarlo. Telmo di contro è sotto il controllo di frate Guillermo: dopo aver saputo quali sentimenti lo animano nei confronti della Alvarado, lo sta aiutando a ritornare verso il mondo della fede. Dopo avergli confessato il suo amore, Lucia avrà un altro confronto con il prete: quest’ultimo le dirà di non voler lasciare la Chiesa per amor suo. Si prepara un’altra brutta pagina per la Alvarado, che a questo punto dovrà prendere una decisione importante. Sceglierà di piegarsi al volere del destino e sposare Samuel oppure lotterà con tutte le sue forze per avere Telmo al proprio fianco?

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, il Priore si trova faccia a faccia con l’ultimo prete che si sarebbe aspettato di vedere a casa di Telmo. I due religiosi si accusano a vicenda: il Priore è sicuro di proteggere il nuovo sacerdote, mentre il rivale ècerto che lo abbia solo fatto finire in un bieco pantano. Prima di lasciare la casa, il Priore ricorda a Telmo che ha una missione da portare a termine. Intanto, Lolita organizza un dialogo a tu per tu con il fidanzato, con la complicità di Fabiana. Non vuole infatti che i suoi futuri suoceri possano sentire le sue parole. Così dice ad Antonito di non tollerare l’invadenza dei suoi genitori e di sentirsi troppo sotto pressione. Più tardi, Servante chiede a Fabiana se ha già sistemato il suo abito in tempo per le nozze. Il custode diventa subito scuro in volto: ripensa alla moglie e a come avrebbe voluto averla al suo fianco in un’occasione simile. Lolita però ha già un’idea per risollevargli l’animo: chiederà a Ramon la possibilità di dare a Servante il compito di accompagnarla fino all’altare. Leonor invece cerca di far capire ad Antonito che Ramon e Trini hanno superato il limite, anche se il ragazzo non ci vede nulla di male. Leonor gli suggerisce inoltre di non far arrabbiare il matrimonio, visto che l’agitazione per il grande evento è già alta. I due vengono raggiunti poi da Inigo, che ha appena siglato l’accordo con il pugile Tito. Leonor tuttavia teme che possa succedere qualcosa di brutto. Su consiglio di Antonito, l’amico decide poi di organizzare un evento in città in modo che stampa e cittadini possano conoscere Tito. A casa Alday, il gioielliere è sempre più in pensiero riguardo le ultime parole di Lucia e il suo malumore. Confidandosi con Carmen, le rivela quanto accaduto e le chiede di scoprire per quale motivo la giovane fidanzata abbia cambiato atteggiamento nei suoi confronti. La cameriera non vorrebbe intromettersi nella vita privata della signorina, ma Samuel la convince con la sua arte manipolatoria. Quella sera, Lolita parla con Ramon e Trini e rivela di voler scendere a compromessi: non inviterà tutti i suoi ex compaesani. Vuole però che Servante sia il testimone di nozze, visto che si è sempre comportato come un padre con lei. Il giorno seguente, Inigo raggiunge il bar con una brutta notizia: nessun giornalista sportivo ha accettato il suo invito. Flora però gli suggerisce di chiedere un aiuto a Leonor, anche se il fidanzato non intende farlo. Mentre Celia informa le amiche del controllo di routine, Lucia rivede Telmo da lontano e il prete rientra subito in chiesa. La ragazza si imbatte poi in Carmen, che cerca di perorare la causa di Alday.

