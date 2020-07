Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 luglio 2020: Telmo pronto a ricominciare?

Una Vita, anticipazioni puntata 7 luglio 2020

Le anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi, martedì 7 luglio 2020, ci diranno dove Ramon e Felipe hanno ritrovato la loro armonia e Lucia non è più tra i suoi cari. La donna dopo aver confidato a suo figlio chi è il suo vero padre e dopo aver fatto promettere a Telmo di prendersi cura del piccolo per tutta la vita ha esalato il suo ultimo respiro. Secondo gli spoiler quindi in questa puntata ci sarà la veglia funebre per Lucia proprio nella sua casa dove attualmente dimora anche Ursula. In questo contesto naturalmente Telmo comincerà a riflettere sul da farsi. Infatti l’uomo sa bene che è giunto il momento di confidare a tutti che il piccolo Matteo non è altro che suo figlio. L’ex sacerdote capisce che la veglia funebre di Lucia segna anche un appuntamento alla quale non può mancare, quello con la verità. Anche se con molte difficoltà secondo le anticipazioni Telmo si appresterà a pianificare un futuro che non riguarda soltanto se stesso, ma anche con il frutto del suo amore con Lucia. Il bambino dovrà andare a vivere con lui ovunque egli decida di andare. Ed è qui che ci si comincia a chiedere cosa succederà ad Ursula. Forse la donna si sta già chiedendo quale sarà il suo destino? Le anticipazioni ci introducono così anche altre novità che riguardano Ursula.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ramon e Felipe ritrovano finalmente la vecchia amicizia che li ha uniti in passato. Ormai Ramon ha chiarito ogni dubbio in merito alla vicenda della defunta Celia, scansando ogni equivoco che, ingiustamente, lo ha voluto in passato colpevole di aver ucciso la povera donna. Il Palacios proprio per togliere ogni dubbio sui vecchi pregiudizi, che hanno compromesso il rapporto con l’amico, decide di organizzare una veglia funebre in onore della morte di Trini e di Celia. Ramon dunque invita il quartiere alla veglia e naturalmente invitata anche Felipe che però non si presenta e lascia perciò tutti stupiti a partire da Ramon stesso. Dietro questo gesto ad ogni modo non si nasconde nessun rancore, infatti Felipe chiederà proprio in questa puntata scusa all’amico Ramon per essere stato così cieco di fronte alla verità negli anni passati.

Ciò che però scuoterà più di qualsiasi altro evento i telespettatori sarà ciò che è stato trattato moltissimo nelle ultime puntate e che ormai è arrivato alle sue battute finali. Si tratta della morte di Lucia. Come sappiamo infatti la donna si trova ormai sul letto di morte. Lucia in questa puntata deve affrontare un compito importante ossia dire al piccolo Mateo che in realtà Telmo è il suo vero padre. Naturalmente la coppia si confronta sulle tante vicende passate e Telmo promette alla sua amata di prendersi cura di loro figlio per tutta la vita a venire. Dopo Samuel dunque un altro personaggio cardine della soap Una Vita lascia definitivamente la serie. Lucia muore proprio in questa puntata in onda lunedì 6 luglio 2020. Dopo l’addio commosso a suo figlio, Lucia lascia Telmo disperato sul suo letto di morte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA