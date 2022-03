Una vita/ Anticipazioni puntata 7 marzo: Bellita dà l’ok alla sua biografia ma…

Una vita, anticipazioni puntata lunedì 7 marzo 2022

Nella puntata di lunedì 7 marzo della soap opera Una Vita, dopo aver saputo che Bellita non ha intenzione di procedere con il libro, il giornalista Jaime si allea con José per provare a convincere la donna a cambiare idea ma la Del Campo spiazza tutti con una decisione inaspettata: accetta di realizzare la sua biografia ma il volume sarà firmato proprio da Jaime. Anabel esce per una passeggiata e Soledad e Marcos approfittano della sua assenza per consumare un incontro intimo.

Più tardi, però, la ragazza in strada ha un violento litigio con Sabina, la quale è intenzionata a difendere le ragioni di suo nipote, così la Bacigalupe sconvolta rientra a casa prima del previsto e trova la domestica in intimità con suo padre: la sua reazione non è certo felice. Aurelio propone a Genoveva di entrare in affari con lui visto che la guerra sarà per loro una miniera d’oro ma la Salmeron non è convinta e prende tempo.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita”, Liberto convince sua zia Susana e la moglie Rosina a dire a tutti che l’uomo che è comparso sulla foto del giornale non è in realtà Armando, così riusciranno a fermare i pettegolezzi in attesa di capire che cosa sta accadendo sul serio. Il tutto, però, è molto difficile perché ad Acacias si è già sparsa la voce del tradimento del diplomatico. A proposito di tradimenti, Antonito e Lolita sembrano aver trovato un modo per dimenticare quello che è successo ed andare avanti. La ragazza, infatti, è stata ispirata da una frase detta da Carmen secondo la quale il matrimonio è un contratto basato sull’amore. Proprio per questo motivo chiede al marito di firmare un contratto di riappacificazione con il quale si impegna a non guardare altre donne, a prendersi maggiormente cura di Monchito e a passare più tempo insieme alla sua famiglia. Ovviamente il giovane Palacios è assolutamente d’accordo con queste richieste e alla prima occasione utile mette in pratica il suo impegno, non guardando neanche negli occhi Susana e Rosina che lo fermano in strada per avere notizie della salute di Lolita. Intanto Natalia stringe sempre più amicizia con Genoveva e sembra aver dimenticato il giovane Palacios, troppo impegnata a trovare un nuovo pretendente.

Anabel decide di chiudere per sempre la relazione con Miguel, visto che trova che il ragazzo sia eccessivamente possessivo e geloso nei suoi confronti. Per reazione, il giovane Olvedo si dimette dal ruolo di avvocato dell’azienda di Marcos e Aurelio ma dietro le insistenze del Bacigalupe accetta di continuare ad occuparsi del caso di Camino. Quando Anabel viene a sapere delle sue dimissioni si dispiace perché non vuole causare problemi al suo ex fidanzato ma nega quando Natalia insinua che il motivo della fine della sua relazione con il giovane avvocato è in qualche modo legato a suo fratello. Intanto la relazione fra Soledad e Marcos continua clandestina. Jacinto sente molto la mancanza fisica di sua moglie Marcelina e inizia a fare strani sogni erotici su Indalecia, sentendosi poi in colpa convinto di aver tradito la moglie. Bellita riceve la visita del giornalista con il quale ha litigato che vuole chiederle scusa e i due si accordano per riprendere la biografia, a patto però di non parlare di alcuni episodi del suo passato che l’hanno molto turbata. Quando l’editore viene a saperlo, però, minaccia di farle causa per inadempimento contrattuale visto che i lettori compreranno il libro e il disco solo se ci saranno particolari scabrosi. José vorrebbe cedere, anche perché la proposta economica fatta dalla casa editrice è ancora più interessante, ma la Del Campo è contraria e promette battaglia, a costo di diventare povera.



