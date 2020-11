Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 novembre: il piano di Felipe e Agustina

Una Vita, anticipazioni puntata 7 novembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 7 novembre, si capisce il piano di Felipe e Agustina: la donna tornerà a fare la domestica a casa dell’avvocato e aiuterà la Sampaio ad ambientarsi come padrona di casa. L’intenzione di Felipe, quindi, è quella di mostrare a tutti il suo amore per Marcia e farla stare nella sua vita al posto legittimo che le spetta. Quando Genoveva viene a sapere che la relazione fra Felipe e Marcia è arrivato ad un punto del genere, resta molto stupita ma non vacilla la sua certezza di riuscire a riconquistare il suo amante. Ursula, invece, confessa alla sua padrona di averla tradita in passato. Bellita e Cinta svelano finalmente il loro regalo a Ramon e Carmen, che sono diventati marito e moglie, e si esibiscono durante la festa di nozze in un duetto che spinge tutti gli invitati a ballare. Per gli abitanti di Acacias è un momento di gioia e felicità. Emilio ha un diverbio molto acceso con Ledesma e i due arrivano quasi alle mani perché il padre di Angelines offende palesemente Cinta.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ursula spiega a Genoveva che, se lei lo desidera, può levare per sempre di mezzo Marcia, così da darle campo libero per riuscire a riconquistare Felipe. Quando la Salmeron capisce che la governante intende proprio ucciderla, allora si dice contraria perché non vuole ricadere nella spirale di violenza nella quale era prima, quando era vivo Alfredo. Piuttosto frequenterà più spesso i vicini di casa e gli amici dell’avvocato, in modo da creare la situazione giusta per trascorrere del tempo con lui e riuscire a riconquistarlo. Felipe nel frattempo è a casa con Marcia e mostra alla sua nuova compagna le foto della sua defunta moglie. Le spiega che ha amato molto Sylvia ma che ora c’è lei nella sua vita e per questo vuole dire a tutti che ormai sono una coppia. La Sampaio è titubante, non vuole coinvolgere l’amato in uno scandalo, ma accetta di prendere in considerazione di andare con lui alle nozze di Carmen e Ramon. In serata Cinta riceve la visita di Emilio il quale vuole aggiornarla su come sta andando il loro progetto di far innamorare Nicolas e Angelines: i due confidano che riusciranno a farli innamorare così da essere a loro volta liberi di vivere il loro amore. Il Pasamar deve però scappare perché in cucina sta per entrare Bellita che vuole dire alla figlia di aver avuto un’idea geniale per il regalo di nozze di Carmen e Ramon.

Carmen si prepara per le nozze con l’aiuto di Susana quando viene raggiunta da Mercedes che le regala un braccialetto di perle fatto direttamente da lei. Mentre Ramon in ansia prematrimoniale è già in chiesa ad aspettare la sposa, tutti gli abitanti di Acacias si preparano per partecipare alla festa. Antonito, dopo essere passato alla locanda per verificare che tutto sia pronto e i lavori terminati, raggiunge il padre per essergli vicino nella sua giornata più bella. Prima, però, i due si scambiano alcuni ringraziamenti per essere sempre stati una famiglia unita anche nei momenti difficili, quando mai avrebbero immaginato di poter vivere una stagione così felice. Felipe prova a convincere Marcia ad andare al matrimonio ma lei continua a rifiutare, così arriva Agustina che le racconta che a breve arriverà un signore a disinfestare la casa e quindi lei deve immediatamente andare via e non tornare fino a che non la daranno loro il via libera. Quando la ragazza esce dalla stanza, Felipe e Agustina si sorridono ed è chiaro che i due hanno un piano segreto che coinvolge anche Marcia.



