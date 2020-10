Una Vita/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Cinta rivuole Emilio

Una Vita, anticipazioni puntata 7 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 7 ottobre, Cinta non si rassegnerà a dire per sempre addio ad Emilio ed escogiterà un sistema per poter tornare con l’uomo della sua vita. Dopo aver chiesto l’aiuto di Antonito e aver acquistato due biglietti del treno per una destinazione sconosciuta, chiederà al Pasamar di ammettere di amarla moltissimo e di scappare con lei per rifarsi una vita altrove, lontano da tutti e soprattutto da Ledesma. Liberto, invece, metterà in scena la stessa situazione del primo incontro con sua moglie, sperando così di riuscire a riconquistare il suo cuore ma la donna non si lascia conquistare dalla sorpresa che ha organizzato il marito e gli comunica che è comunque intenzionato a trasferirsi in Portogallo dalla figlia Leonoe.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Una Vita. Ledesma si reca al Nuovo Secolo per annunciare la sua imminente partenza e soprattutto per avvisare Felicia e suo figlio che ritornerà a breve con sua figlia per celebrare il matrimonio. Felicia ricorda quando, pronti per lasciare Valdeza dopo che Emilio aveva ucciso il figlio del padrone, erano stati fermati da Ledesma intenzionato a ricattarli per non rivelare la colpevolezza del ragazzo: l’uomo era riuscito ad ottenere dalla donna la promessa del matrimonio per evitare che il figlio finisse in carcere. Emilio, anche se è tristissimo, si rassegna all’idea di sposare la figlia del suo ricattatore. Jose va alla locanda di Servante per bere un caffè e chiedere notizie di Ledesma e viene così a sapere che l’uomo è tornato in paese per prendere la figlia e portarla poi ad Acacias, allora l’uomo ne approfitta per dare alcuni suggerimenti a Jacinto, in pena perché ha litigato con Marcelina. Marcia piange perché pensa al ricatto al quale la sta sottoponendo Alfredo ma Felipe la nota e le chiede che cosa ci sia che non va ma vengono interrotti da Liberto prima che la domestica possa raccontare qualcosa. Il Seler dice all’amico di essere preoccupato perché ha capito che l’avvocato ha una relazione con Genoveva ma Felipe lo ferma immediatamente dicendo che le sue relazioni personali non sono oggetto di discussione fra amici. Intanto Genoveva, prima di uscire di casa, viene fermata da Alfredo che sospetta che la donna abbia una relazione con Felipe e le intima di dire la verità ma ovviamente la Salmeron nega tutto. Poi dà ordine a Ursula di fare quello che sa.

Genoveva appena fuori dal palazzo di casa si incontra con Felipe al quale racconta i sospetti del marito e l’avvocato le consiglia di essere prudente: in effetti Alfredo è dietro la finestra che cerca di capire la direzione presa dalla moglie. Antonito dice a Emilio che gli deve parlare ma in realtà lo porta in una strada isolata dove lo aspetta Cinta: la ragazza vuole sapere se quello che lui ha detto di provare per lei era vero. Quando Emilia le conferma di non amare altre che lei, Cinta si rallegra e gli dice che ha trovato un modo per aiutarlo a rompere il fidanzamento con la figlia di Ledesma. Felicia si fa aiutare da Susana a preparare la sala per la sorpresa di Liberto e parlano anche delle imminenti nozze di Emilio, poi vengono interrotte da Rosina che ha sentito parte della loro conversazione e chiede quale sia la sorpresa di cui parlano. Marcia è da sola a casa di Felipe e riceve una visita improvvisa di Ursula che dice di aver ricevuto un ordine di Don Alfredo che vuole sapere se quel pomeriggio Felipe si incontrerà con Genoveva. Marcia nega di sapere qualcosa perché vuole proteggere il suo signore ma Ursula non crede alle sue parole e le ricorda che, se non darà al Bryce le informazioni che vuole, verrà punita duramente.



