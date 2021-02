Una Vita/ Anticipazioni puntata 8-14 febbraio: la scoperta di Josè sulla figlia

Una Vita, anticipazioni puntate 8-14 febbraio

Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, dall’8 al 14 febbraio, durante la proiezione della pellicola di Cinta al Nuovo Secolo, Josè scopre che la figlia interpreta la parte di una bailadora che si chiama Bellita Del Campo e che è una persona senza talento, che conquista gli ingaggi solo per la sua avvenenza. Il Dominguez va su tutte le furie e decide di denunciare il produttore Carchano. Genoveva decide di parlare con Santiago e gli offre del denaro per andarsene via da Acacias portando via Marcia. Proprio la Sampaio riceve una visita da Felipe, che fa un’irruzione alla pensione per convincere la sua amata a fuggire con lui: Marcia, però, rifiuta ricordandogli che è una donna sposata. Santiago viene a sapere di quello che è successo fra l’avvocato e sua moglie e vorrebbe vendicarsi ma la ragazza lo calma, promettendogli che non intende venire meno alla sua promessa nuziale. Armando invita Susana a prendere parte insieme a lui ad un ballo e durante la serata la bacia davanti a tutti, per ufficializzare finalmente la loro relazione.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti in Una Vita. Emilio sorprende Cinta e Camino che parlano delle riprese ma la fidanzata inventa una scusa per non dirgli quello che sua sorella ha scoperto. Per questo si lascia convincere dal Pasamar a non abbandonare le riprese e a tenere duro visto che c’è solo un giorno ancora di lavoro. Susana, rosa dalla vergogna per essere stata scoperta da Casilda mentre stava per baciare Armando, decide di andare a trovare i suoi figli e lontano da Acacias e chiede a Liberto di aiutarla ad organizzare il viaggio. Casilda, intanto, in soffitta racconta a tutte le amiche quello che è successo con Susana e Marcelina e Lolita lo raccontano a loro volta a tutti. Bellita e Josè vanno al Nuovo Secolo e la Del Campo ne approfitta per ringraziare Felicia per le belle parole che ha speso per Cinta il giorno prima. Le due, quindi, fanno pace e si abbracciano. Cinta gira l’ultimo giorno di riprese e il produttore le chiede di interpretare una scena nella quale entra in casa e ruba soldi e gioielli. La ragazza non vorrebbe ma si lascia convincere dall’uomo, anche rassicurata dal padre che aveva detto di aver letto il copione che non nascondeva nulla di particolare.

Ursula rivela a Genoveva che…

Servante racconta a Fabiana che ha ricevuto un altro lavoro per Santiago, visto che tutti stanno imparando ad apprezzare l’uomo. Tuttavia aggiunge anche che ci sono alcune persone che parlano molto male di sua moglie Marcia. I due vengono però interrotti da Agustina che desidera parlare da sola con la donna perché ha bisogno di sfogarsi e racconta all’amica di ciò che la sta angosciando, ossia la relazione clandestina fra Felipe e Marcia. Agustina è sconvolta perché non solo deve coprire la relazione fra il suo signore e la Sampaio ma deve resistere anche alle domande di Ursula che vuole avere informazioni. Quando Ursula racconta a Genoveva di non essere riuscita a scoprire nulla, la Salmeron si arrabbia moltissimo e le intima di tornare a parlare con l’amica e di non tornare senza informazioni. Susana, a casa di Rosina, riceve un pacchetto da parte di Armando con un dono e un bigliettino. Così esce subito di casa e trova Armando che la aspetta all’ingresso del palazzo. Fra i due scatta un bacio appassionato. Genoveva va a casa di Felipe per ritirare una serie di documenti che servono per il noleggio delle navi. Al termine di questo scambio di carte, la Salmeron vorrebbe parlare ma l’avvocato le ribadisce che vorrebbe restare da solo: a quel punto Genoveva gli chiede apertamente se si sta vedendo di nascosto con Marcia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA