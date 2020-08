Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 agosto: Ramon in pericolo per colpa di Genoveva?

Una Vita, anticipazioni puntata 8 agosto

Nella puntata di Una Vita di oggi, sabato 8 agosto, Bellita organizza una festa danzante a casa sua e fa in modo che Cinta balli con l’insegnante Rafael, un uomo molto affascinante. Questa notizia fa infuriare molto Felicia Pasamar perché la festa da ballo le sottrae clienti al ristorante per i pomeriggi danzanti e quindi accusa l’ex amica di comportamento sleale. Le condizioni di Agustina sono molto gravi e la donna deve essere sottoposta ad un’altra operazione e probabilmente perderà un braccio. I medici, però, dicono a Felipe che probabilmente non supererà questa seconda prova. Agustina, dopo il tentato suicidio, lotta ancora tra la vita e la morte e forse, in barba a quanto sperato da Genoveva, potrebbe presto tornare a preoccupare tutti.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Soffermiamoci sulle ultime puntate di Una Vita. Ursula va a trovare Genoveva per comunicarle la notizia della morte di Agustina. Si viene così a scoprire che le due erano in combutta da diverso tempo: anche la domestica aveva il desiderio di rovinare gli abitanti di Acacias e nei mesi precedenti si era proposta come spalla per portare a compimento la vendetta di Genoveva, la quale, come atto per dimostrare la sua fedeltà, le aveva chiesto di fare fuori proprio Agustina che si era opposta ad ospitare in soffitta la Salmeron e Samuel. Agustina, però, non è morta e viene portata in ospedale per un’operazione urgente. La discussione fra Bellita e José non si placa: l’uomo è contrariato perché sua moglie ha deciso di cancellare la tourné in Argentina, perdendo un sacco di soldi. Bellita, però, non vuole lasciare da sola Cinta, distrutta dalla fine del suo amore con Emilio e dalla notizia del suicidio di Agustina. Quando la ragazza viene a sapere che la madre ha deciso di restare con lei, si sente molto felice perché non se la sente di affrontare da sola questo momento difficile della sua vita. Bellita, molto in pena per la figlia, escogita un piano per risollevarle il morale e allo stesso tempo vendicarsi di Felicia.

Lolita si reca in ospedale per avere notizie di Agustina. Qui trova Felipe e Ursula che attendono notizie della domestica ma le speranze che la donna si possa salvare sono davvero poche. Tutti, però, credono alla buonafede di Ursula che dimostra grande dolore per l’incidente della domestica. Fabiana, però, si trova a parlare con Carmen e le fa notare che Ursula ha dimostrato di essere al corrente della malattia mortale di Agustina ma la domestica, prima di lanciarsi, aveva detto a Fabiana che lei era l’unica a sapere delle sue condizioni. Ramon si incontra con Liberto e gli dice che dal rapporto che ha ricevuto sul Banco Americano, l’affare sembra solido. Tuttavia il Palacios dichiara che non investirà il suo denaro in questo affare perché è abituato ad investire nell’industria e non vuole rischiare con la finanza. Liberto, però, è molto deciso a cogliere l’opportunità data da Alfredo. L’ultimo consiglio che Ramon può dare all’amico è quello di non investire tutto il denaro in un unico affare ma i due vengono interrotti proprio da Don Alfredo che vuole informazioni sui brevetti perché è interessato a diversificare i suoi interessi: Liberto coglie l’occasione per dirgli che investirà tutto il suo capitale nel Banco Americano. Emilio soffre molto per la rottura con Cinta ma la madre Felicia insiste nel fargliela dimenticare. Quando al ristorante passa Bellita, il ragazzo ha modo di sentire la donna dire a Donna Susanna e alle altre amiche non solo che la famiglia ha rinunciato al viaggio in Argentina ma anche che sua figlia ha molti progetti che a breve prenderanno corpo e che tutti potranno conoscere. Felicia è molto incuriosita ma è troppo presa dai suoi problemi economici per dare credito alle parole della cantante.



