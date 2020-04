Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 aprile: un nuovo omicidio nel quartiere…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 APRILE

Nuovi scossoni nelle puntate di Una Vita che chiuderanno questa settimana. Mentre il domestico Servante riuscirà a capire con grande gioia l’identità di Salvadora grazie all’aiuto di Casilda, un nuovo delitto andrà ad alimentare la scia di sangue tra le strade di Acacias. Mentre Samuel e Lucia si intrattengono in una animata discussione per strada su come la donna gli abbia rovinato la vita, si sente uno sparo provenire dalla vicina chiesa. Batàn, lo strozzino che da tempo tormentava Samuel con sanguinose richieste, verrà misteriosamente ucciso mentre si trova a messa e si appresta a ricevere il sacramento della confessione. Sarà proprio quella rumorosa lite con Lucia in centro a Acacias a fornire a Samuel un perfetto alibi per l’omicidio, architettato nei minimi dettagli insieme al suo complice per liberarsi delle vecchie zavorre del passato.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Lucia sta finendo di firmare le carte per la fondazione benefica dedicata ai Valmez sotto consiglio di Fra Bartolomè, quando insieme a Telmo decidono che è giunto finalmente il momento di parlare a Felipe ed alla cugina Celia della loro relazione per non vivere più nel peccato e nella clandestinità, e della decisione di sposarsi da lì a poco ora che Telmo non è più un uomo di chiesa. Celia intanto è fuori per una lunga passeggiata con la figlia della defunta Trini nonostante avesse promesso di riportarla presto al padre che, non vedendola rientrare come pattuito, va su tutte le furie e vuole rivolgersi alla polizia per denunciare la donna per la sparizione della piccola. Al suo ritorno a casa, Celia viene presa a male parole dal padre della piccola Milagros e cacciata da casa, apostrofata malamente per il suo comportamento irresponsabile. Tornata a casa, la donna viene inizialmente consolata dal marito Felipe.

Successivamente Celia riceve la notizia dell’imminente matrimonio della cugina Lucia con l’uomo che ama, Telmo, ma pare non dargli nessun tipo di importanza in quanto troppo impegnata a preoccuparsi di Milagros e del guaio causato con la famiglia della bimba. L’attaccamento smisurato per la bambina comincia a impensierire il marito Felipe, che la sprona ad impegnarsi insieme a Lucia nei preparativi per le tanto agognate nozze per distrarsi dalla sua palese ossessione. Anche la cugina stessa, delusa dal poco entusiasmo e dalla scarsa partecipazione di Celia alla sua gioia, comincia a intuire che qualcosa in quella situazione sta prendendo una brutta piega. I comportamenti patologici di Celia appaiono ormai evidenti a tutti, come la sua ossessione per Milagros, che tratta proprio come se fosse figlia sua per adempiere alle ultime volontà di Trina.



