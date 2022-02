Una vita/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Genoveva in affari con Aurelio

Una vita, anticipazioni puntata 8 febbraio

Nella puntata della soap opera spagnola “Una vita“ di oggi, martedì 8 febbraio, Aurelio e Antonito hanno un altro duro scontro in strada, alimentando i pettegolezzi del vicinato. Bellita non resiste più e vorrebbe uscire per strada, visto che pensa che il suo stalker sia rimasto in Patagonia. Insiste quindi con le amiche Susana e Rosina affinché la accompagnino a fare una passeggiata ma José è contrario e cerca di dissuadere senza successo la moglie. Quando incontra le due Seler, il Dominguez prova allora a chiedere alle amiche se possono vegliare su Bellita ma i tre non si rendono conto di essere ascoltati da uno sconosciuto che potrebbe essere proprio il maniaco. Genoveva propone ad Aurelio un affare ma l’uomo le dice chiaramente che vorrebbe avere una relazione con le, donna bella e di potere. La Salmeron, però, non è interessata a nuovi rapporti di questo tipo.

Una vita, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Antonito e Ramon tornano a casa e non hanno buone notizie: i medici dicono che a Lolita restano pochi giorni di vita, quindi possono portarla a casa e farla morire nel suo letto, visto che la medicina non può fare altro. La suocera è disperata e litica con il giovane Palacios. Miguel è arrabbiato con Anabel perché ha scoperto che la ragazza ha provato a fare da intermediario fra Natalia e Antonito e non si aspettava un comportamento del genere da parte sua, visto che il Palacios è un suo amico. Sabina si rende subito conto che il nipote ha qualcosa che non va e prova a parlargli e a consolarlo. Alla fine il ragazzo sembra stare meglio e dice che senza i suoi nonni non avrebbe mai potuto realizzarsi nella vita. Questa affermazione pesa come un macigno sul cuore della donna che dice a suo marito Roberto che fino a quando non troverà il modo di scagionare completamente Miguel, lei non andrà fino in fondo con il colpo della banca. Intanto Anabel incontra per strada Susana e Rosina che stanno sparlando di lei e con un’abile mossa mette a posto la Seler. Solo che la sarta ha in serbo una brutta sorpresa per lei.

A cena a casa di Liberto, Rosina dice a Felipe che si sta comportando molto male con Genoveva, così l’avvocato le confessa che la situazione non durerà ancora molto a lungo perché ha intenzione di lasciare non solo Acacias ma anche la Spagna. La donna si sente quindi in dovere di riportare la notizia a Genoveva la quale, però, lo sapeva già e confessa all’amica di non sapere più cosa fare per salvare il suo matrimonio. Rosina però la invita a non arrendersi, poi scopre che la Salmeron ha invitato a cena quella sera stessa Aurelio Quesada e si stupisce molto di questo voltafaccia. In realtà la Salmeron ha intenzione di mettersi in affari con lui ma l’uomo sembra interessato più che altro all’aspetto sentimentale della loro relazione. Rosina e Susana vanno a fare una passeggiata per poi andare a trovare Bellita e si scontrano con Liberto che ha sempre più sospetti per il tanto tempo che le due passano a casa di José. Ancora una volta, però, provano a depistarlo e credono di essersi riuscite. Festeggiano con talmente tanto clamore il successo da non rendersi conto che sono seguite da un uomo sconosciuto mai visto nel quartiere e non possono quindi neanche vedere che quest’uomo ha il volto di Bellita tatuato sul polso. Zia Benigna decide finalmente di ritornare al suo paese ma Indalecia invece resta ad Acacias. Servante maligna sul fatto che la ragazza sia rimasta perché si è infatuata di Jacinto.

