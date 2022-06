Una vita/ Anticipazioni puntata 8 giugno: Valeria si scontra con David

Una vita, nelle precedenti puntate: Rosina e Liberto in crisi economica

Continuano le avventure di Una vita e le trame dei suoi protagonisti si fanno sempre più avvincenti. Nelle ultime puntate abbiamo assistito alle difficoltà di Inma nel ricevere abbastanza clientela per il suo nuovo ristorante Nuovo Secolo. La donna è approdata a calle Acacias assieme a Guillermo, il quale ha subito fatto conoscenza con la bella Azucena. Un incontro frutto del destino: infatti, mentre stava spostando alcune sedie all’interno del ristorante, si è scontrato con Azucena. Un vero e proprio colpo di fulmine, in attesa di capire come proseguirà la loro conoscenza nelle prossime puntate.

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 giugno: Hortensia mette alle strette Rosina

Intanto continua a tenere banco la condizione economica di Rosina e Liberto. La donna vorrebbe tenere nascosta la difficile crisi che la coppia sta attraversando, continuando a mentire alla sorella Hortensia e rassicurandola che tutto sta andando per il verso giusto. Dall’altro lato, Liberto vorrebbe rendere pubbliche le loro difficoltà economiche. Prosegue nel frattempo la difficile convivenza tra Felipe e Ramon: dopo l’incidente, l’avvocato si è fatto sempre più scontroso e i diverbi con Ramon sono ormai all’ordine del giorno.

Anticipazioni Una vita puntata 7 giugno/ Guillermo folgorato da Azucena

Una vita, anticipazioni puntata 8 giugno: Genoveva indaga su David e Valeria

Secondo le anticipazioni della puntata di Una vita dell’8 giugno, gli occhi sono tutti puntati sulla “falsa coppia” composta da David e Valeria. Genoveva, sospettosa, inizia a indagare sulla coppia e sui particolari legami instaurati con Aurelio. Il Quesada ha infatti sotto la sua ala protettrice Rodrigo, marito di Valeria, tuttavia le sue mire non sono così limpide come sembra. Aurelio è infatti interessato alla giovane ragazza, al punto da nascondere tutte le lettere che Valeria gli ha chiesto di far recapitare al marito Rodrigo. Intanto Valeria affronta David, arrivando allo scontro: non ne può più del controllo asfissiante che esercita su di lei.

Una vita, anticipazioni puntata 5 giugno/ Violenta lite fra Lolita e Ramon

Genoveva, nel frattempo, continua ad interessarsi in maniera piuttosto tiepida della situazione di Felipe e Ramon. I due protagonisti stanno vivendo un periodo complicato e sembrano essere usciti di testa, specialmente dopo la recente caduta di Felipe e la difficile convivenza che stanno affrontando. Genoveva crede di poter comunque intervenire nelle loro vite e non dare loro un momento di pace. Continua a reggere, inoltre, il muro di menzogne di Rosina sulla crisi economica che lei e Liberto stanno attraversando.











