Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 luglio 2020: Carmen in crisi per Ramon ma..

Una Vita, anticipazioni puntata 8 luglio 2020

Nel nuovo episodio di Una Vita in onda oggi, mercoledì 8 luglio 2020, su Canale 5 ci saranno delle novità che riguardano Ramon e Carmen. Le anticipazioni infatti ci parlano di un inizio puntata dove la coppia definisce il proprio rapporto come d’amicizia piuttosto che d’amore. Infatti, come sappiamo, Carmen lascia Acacias e quindi Ramon rimarrà senza la compagnia della donna. Sempre a proposito di Ramon la puntata mostrerà agli spettatori quanto contorta sia la faccenda che lo ha coinvolto nelle ultime puntate. Infatti l’uomo, seppur si è riappacificato con Felipe, sta vivendo un tormento interiore. Il ricordo di Trini fa sentire all’uomo dei profondi sensi di colpa. Preso dall’angoscia Ramon non si rende neanche conto che Carmen aveva delle grandi aspettative e che lui le ha deluse. Continuano anche le vivaci avventure di Bellita e Cinta. La ragazza sta ingannando la madre, ma le sue bugie non la porteranno lontano: sembrerebbe infatti che la Dama del Mistero verrà presto scoperta. Sempre secondo gli spoilers Telmo è ormai pronto a organizzare la sua nuova vita e Ursula si trova davanti alla nuda realtà dei fatti. Cosa farà adesso Ursula? Rimarrà a casa Torralba?

Una vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Telmo e Ursula sono impegnati ad organizzare la veglia funebre, ma l’uomo è preso anche da molti altri pensieri. Il Martinez sa bene che l’appuntamento con la verità non può più attendere e che quindi deve rivelare al quartiere che il piccolo Mateo è in realtà suo figlio naturale, nato dall’amore con Lucia. Telmo ha già dei programmi, ma prima di portarli avanti deve dunque affrontare tutti i cittadini di Acacias. Nel frattempo casa Torralba raccoglie tutta la tristezza di questa grave perdita avvenuta nella scorsa puntata. Ursula fa quel che può per essere d’aiuto a Telmo e a Mateo, consapevole che la sua vita a questo punto ruota tutta attorno questi ultimi. Sia Ursula che Telmo sanno benissimo che le cose cambieranno in fretta per tutti.

Nel frattempo si riprende a fare luce sulla coppia formata da Ramon e Carmen. I due si confrontano su ciò che sta accadendo, ma la donna, attraverso la conversazione, ottiene la conferma dei suoi sospetti. Ramon infatti non sembra essere preso come un uomo innamorato, anzi, manifesta palesemente il suo sentimento di amicizia nei confronti della giovane donna. Carmen per questo non ha più dubbi. Continuare a sperare in una relazione con Ramon è completamente inutile e serve dunque prendere una decisione. Per questo motivo Carmen sceglie di cambiare strada e lascia perciò Calle Acacias una volta per tutte. Nella puntata poi si torna di nuovo in casa Torralba. Il clima è quello del dolore e dell’incertezza, ma a questo punto le domande sul futuro da parte del pubblico si concentrano soprattutto su Ursula. Telmo infatti in questa puntata farà anche i conti con il suo di futuro ed è per questo che dovrà far sapere alla Dicenta cosa succederà al piccolo Mateo. Il padre del bambino ha scelto infatti di lasciare Acacias per reiniziare una vita lontano dai ricordi che lo hanno fatto tanto soffrire. Ursula dunque è rimasta sola, senza un lavoro e senza nessuno a cui essere utile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA