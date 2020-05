Una Vita/ Anticipazioni puntate del 10 e 8 maggio: Lucia vuole Telmo?

Pubblicità

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 MAGGIO

Una Vita non tornerà in onda domani pomeriggio ma ci vorrà domenica per scoprire come andranno avanti le disavventure dei suoi protagonisti. Al centro ci sarà ancora Lucia che nei giorni scorsi si è trovata faccia a faccia con Telmo tornato dopo dieci anni e adesso pronto a riavvicinarsi al bambino di cui non conosceva l’esistenza, Mateo. Proprio questo lo ha portato allo scontro con Eduardo ieri e lo farà anche nei prossimi giorni perché la sua voglia di avvicinarsi a Lucia è davvero tanta soprattutto dopo che le cose si chiariranno e lei finirà col perdonarlo. A quel punto si renderà conto di tutto quello a cui ha rinunciato per via di Samuel e dei suoi sotterfugi? Lo scopriremo solo la prossima settimana. (Hedda Hopper)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 MAGGIO

Secondo quanto riportato dagli spoiler spagnoli nella puntata di domani, venerdì 8 maggio 2020, della soap Una Vita assisteremo ancora alla sensazione che molti segreti si nascondano dietro ai personaggi di Acacias. Cinta, giunta in paese con la scusa di un’epidemia nella scuola che frequentava, ha destato non pochi sospetti a causa del suo scarso bagaglio. Se è riuscita ad ingannare Bellita e Josè Miguel, non riesce invece a convincere la loro domestica Arantxa. Susana e Felicia continueranno le loro indagini per scoprire la verità sul passato di Genoveva, mentre Ramon sembrerà sempre più deciso a lasciare il paese. La decisione di abbandonare Acacias non sembra invece essere quella di Telmo. Il Martines già una volta ha dovuto lasciare tutto contro la sua volontà e stavolta sembra invece disposto a rimanere e lottare per riprendersi ciò che ha perso. Lucia è infelicemente sposata con Eduardo ed il piccolo Mateo potrebbe essere la causa di quell’unione di facciata. Il sospetto che Mateo possa essere suo figlio si insinua sempre di più nella mente del Martines, che è davvero determinato a scoprire tutta la verità.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’appuntamento di ieri, giovedì 7 maggio 2020, con la soap spagnola Una Vita abbiamo assistito al tanto atteso faccia a faccia tra Telmo e Samuel. I due si rincontrano dopo dieci anni ed il Martines si accorge che l’Alday è profondamente cambiato. Felicemente sposato con Genoveva, Samuel chiede scusa a Telmo per tutto il male che gli ha fatto in passato e promette di non mettergli più i bastoni tra le ruote. Ma gli fa notare anche un altro particolare, ovvero che Lucia non appare affatto felice del suo matrimonio con Eduardo. Il marito della Alvarado, che Telmo ha già avuto modo di incontrare, è un uomo violento ed appare fin troppo evidente che Lucia non lo ama. I motivi che la tengono imprigionata in un matrimonio senza amore appaiono ancora segreti, ma quella vita coniugale sembra solo una facciata dietro alla quale si nascondono segreti che nessuno dovrà mai scoprire. La sensazione trasmessa all’ex sacerdote di Acacias da Samuel è la stessa che lui stesso ha percepito, sia in occasione del suo incontro con Lucia, sia in occasione dell’incontro/scontro con Eduardo. Quali oscuri motivi tengono Lucia prigioniera di un uomo che non ama? E quale misterioso passato nasconde invece Genoveva, la moglie dell’Alday, che appare sempre più evidente non essere la nobildonna francese che ha voluto invece far credere? Per saperlo dovremmo attendere ancora un po’. Una Vita tornerà, come sempre, domani alle ore 14,10 sugli schermi di Canale 5.



