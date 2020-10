Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Cinta chiede aiuto ad Antonito

Una Vita, anticipazioni puntata 8 ottobre

Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 8 ottobre, Cinta si fa prestare del denaro da Antonito e, all’insaputa di tutti, acquista due biglietti per partire lontano e propone a Emilio di fuggire insieme, così da poter sfuggire alla promessa fatta a Ledesma. La ragazza non sa ancora quale sia il terribile segreto che il Pasamar sta nascondendo ma ha capito che quest’uomo che viene dal passato di Emilio tiene in scacco la sua famiglia. La sorpresa che Liberto ha preparato per Rosina non dà i frutti sperati: il Seler pensava di riconquistare la moglie rievocando l’atmosfera del loro primo incontro ma purtroppo Rosina non si lascia intenerire e gli comunica che i suoi piani non sono assolutamente cambiati. Liberto è inconsolabile e pensa che la sua vita sia finita. Genoveva e Felipe devono trovare un modo per riuscire a convincere Eladio a testimoniare contro Alfredo altrimenti la vita della donna sarà in pericolo, ora che il Bryce ha scoperto della sua relazione extraconiugale.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Cinta propone a Emilio di aiutarlo a rompere il suo fidanzamento con la figlia di Ledesma ma il ragazzo le spiega che non è possibile, senza entrare nel merito del motivo, e poi bacia con passione la ragazza per l’ultima volta. Cinta, una volta sola, giura a se stessa che non rinuncerà così facilmente all’uomo della sua vita. Poi la ragazza si reca da Antonito per raccontargli dell’esito dell’incontro con il Pasamar e per chiedergli il suo aiuto: il Palacios accetta senza alcuna titubanza. Ursula comunica ad Alfredo il luogo dove secondo Marcia si stanno incontrando proprio in quel momento Felipe e Genoveva. Quando però il banchiere si reca lì non trova nessuno e, al suo ritorno a casa, Genoveva prova a fargli credere di essere sempre stata a casa. Mentre Ursula prova a mettere in guardia la sua padrona, il Bryce si scaglia contro la domestica dicendole che Marcia sarà punita per averlo preso in giro. Ursula, preoccupata per la giovane, si propone di punirla personalmente. Felipe e Genoveva incontrano Eladio con la speranza che lui voglia denunciare Alfredo ma il ragazzo, che è stato picchiato dal banchiere, è troppo spaventato e chiede ai due del denaro per scappare e non farsi mai più trovare dall’uomo.

Rosina si reca al Nuovo Secolo e sente le due amiche Rosina e Susana che parlano di una sorpresa. La donna vuole capire di cosa stiano parlando le due e le donne, per riuscire a tenere il segreto che Liberto ha chiesto di custodire, le raccontano che stanno preparando una sorpresa per Lolita e per la sua gravidanza. Approfittano, poi, dell’occasione per invitarla al pranzo che Liberto ha organizzato per lei ma che Rosina crede sia per Lolita e la donna accetta, dicendo che sarà anche l’occasione giusta per salutare tutti prima della sua partenza per il Portogallo. Una volta a casa, però, la Rubio si rende conto che ci sono alcune imposte in casa che non chiudono bene e per questo chiama Jacinto per farle aggiustare prima di partire. Il custode, però, le dice che gli servirà tutto il pomeriggio per poter effettuare le riparazioni, così Rosina manda Casilda ad avvisare Felicia che non riuscirà a prendere parte al pranzo per Lolita in quanto è troppo indaffarata per la partenza. Felicia si dispiace molto e cerca di trovare una soluzione per convincerla comunque a recarsi al locale. Camino l’aiuta ad escogitare qualcosa, felice di poter finalmente tenere la mente occupata con altro invece di pensare sempre alla vicenda che l’ha vista coinvolta e che ha portato Emilio a doversi per sempre legare a Ledesma e alla sua famiglia.



