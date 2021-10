Una vita/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: Felipe vuole andare via da Acacias

Una vita, anticipazioni puntata 8 ottobre

Nella puntata di oggi, venerdì 8 ottobre, della soap opera spagnola “Una vita” Mendez viene improvvisamente trasferito presso una nuova sede. A questo punto, Felipe va di persona da Laura per parlarle. Nel corso del loro ennesimo incontro, l’avvocato prega la domestica di non temere più Genoveva e di collaborare con lui. Successivamente, Felipe confida a Ramon e Liberto di avere intenzione di lasciare per sempre Acacias. In contemporanea, Camino dice al marito che, nonostante tutti sappiano del suo trauma fisico e psicologico, lei gli resterà accanto. Purtroppo per il ragazzo, però, le voci arrivano a suo nonno che lo umilia davanti a tutti. Bellita riascolta il suo disco, ma non è pienamente soddisfatta del suo lavoro. Lolita, inoltre, è triste a causa dei continui litigi tra il marito e il suocero. Anche Ramon sembra essere preoccupato della situazione creatasi nella sua casa ed esprime tutto il suo dispiacere a Liberto, che gli offre tutta la sua vicinanza e comprensione.

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Felicia litiga con Camino e si sente male

Una vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Mendez va a trovare Felipe, dato che ha un’importante notizia da dargli. L’uomo dice all’avvocato di aver stretto un accordo con Laura, affinché la donna non abbia più paura di Genoveva e acconsenta una buona volta a testimoniare contro la Salmeron. Felicia, poi, va a fare visita a Camino nella sua casa. Nel corso del loro incontro, madre e figlia hanno una violenta discussione e la giovane Pasamar è costretta a cacciare la mamma. In seguito alla lite con Camino, Felicia viene colta da malore. Bellita è in crisi, in quanto il suo repertorio musicale è alquanto antiquato. Il marito quindi la spinge a scrivere canzoni più moderne. Casilda, Alodia e Marcelina sono poi molto arrabbiate con Servante e Fabiana. Questi ultimi, infatti, non le hanno ringraziate di averli aiutati durante il concorso delle pensioni. Genoveva, allora, dopo aver visto Velasco litigare con Laura, si mette in contatto con la donna. Le dice di non tradirla, altrimenti la sua vendetta sarà delle peggiori.

