Una vita/ Anticipazioni puntata 8 settembre: chi sarà il “figlio” di Servante?

Una Vita, dove siamo rimasti

Oggi, mercoledì 8 settembre, torna il consueto appuntamento con la soap opera spagnola “Una Vita”. Vediamo cosa è accaduto negli episodi precedenti e quali sono le prossime anticipazioni che riguardano gli abitanti di Acacias. La lettera che Felipe ha ricevuto dal tribunale è relativa ad una citazione da parte di Genoveva che lo accusa di abbandono del tetto coniugale. L’avvocato è molto contrariato perché pensa che sia un modo che la ex moglie sta utilizzando per rovinarlo completamente, così Liberto gli consiglia di dimostrarsi più accondiscendente con la Salmeron per riuscire a trovare un accordo. L’Alavrez Hermoso, però, non riesce a mantenere la calma e i due finiscono di litigare di nuovo, con il lancio di accuse reciproche su chi riuscirà a mandare l’altro in prigione. La Salmeron, però, non si limita certo a questo ma è decisa a rovinare completamente la vita del marito, quindi va al ristorante di Felicia per riuscire a convincere le signore del quartiere che l’avvocato sia un uomo violento. Più tardi Susana e Rosina discutono su quanto detto da Genoveva e non sanno se crederle o no, comunque dopo poco vengono interrotte dall’arrivo di Jacques che è invitato per merenda. L’uomo, che racconta di essere un diplomatico, in realtà inizia a guardare con fin troppo interesse gli arredi di casa Seler e desta non pochi sospetti nelle due signore, invitandole a giocare a carte con il denaro non prima, però, di aver lasciato il salone per permettergli di preparare tutto.

Ildefonso sta per scoprire la lettera che Camino sta scrivendo a Maite ma per fortuna la ragazza riesce a distrarlo, raccontandogli che si tratta di una missiva che sta inviando ad Emilio. Poi la giovane distrae il marito raccontandogli della gravidanza di Cinta e questa notizia sembra turbarlo molto, soprattutto quando la Pasamar aggiunge ce forse un giorno potranno avere anche loro un bambino. A quel punto il marchesino le dice che il suo amore per lei non è solo fisico ma soprattutto spirituale, lasciando la donna in una grande confusione. Bellita è molto eccitata per la gravidanza della figlia ma allo stesso tempo anche preoccupata. Per questo motivo inizia a scrivere a tutti quelli che a vario titolo in Argentina possono avere a che fare con Cinta. Sia Alodia che José ritengono il comportamento un po’ eccessivo e cercano di distrarla in altri modi, tanto che il Dominguez le propone di organizzare una festa per celebrare l’arrivo del nipotino e la Del Campo accetta contenta. Servante sta pensando a come risolvere il problema di non avere un figlio, condizione che non consente alla sua pensione di partecipare al concorso. A trovare l’idea giusta, però, è Lolita: in soffitta tutti sono disponibili a fingere di essere figli dell’uomo e di Fabiana, anche Alodia che per i colori e la statura sembra essere più simile ai due.

Una Vita, anticipazioni 8 settembre 2021

Nella puntata di oggi, mercoledì 8 settembre, della soap opera spagnola “Una vita” tutti i vicini partecipano al party di Bellita, anche Felicia che coglie l’occasione per iniziare a fare pressioni su Ildefonso affinché anche lui e Camino mettano al mondo un erede. Il marchese, però, sembra reagire molto male a queste sollecitazioni e diventa improvvisamente freddo. Intanto Bellita prova a convincere Felicia ad allearsi con lei per convincere Cinta ed Emilio a fare immediatamente ritorno in Spagna, ma la Pasamar non sembra volerlo. Felipe, su consiglio di Antonito e di Liberto, decide di cambiare strategia nei confronti di Genoveva e si dimostra molto accondiscendente, chiedendole anche scusa. La donna non ci casca, però, e gli mette di nuovo delle lettere da parte di Marcia in casa. Alla soffitta si scatena un aspro diverbio su chi debba interpretare la parte dei figli di Servante e Fabiana, che in teoria preferirebbero Alodia. Si decide, così, di fare un’estrazione per capire chi possa essere il fortunato.

