Una Vita/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Servante e Jacinto, un trionfo

Una Vita, anticipazioni puntata 8 settembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 8 settembre, Servante e Jacinto tornano trionfanti ad Acacias perché hanno vinto il campionato di biglie: come dalla promessa fatta, Servante restituisce all’amico la medaglietta che gli aveva sottratto. Rosina viene a sapere che Liberto ha deciso di vendere alcuni dei suoi libri antichi da collezione per riuscire a mettere i soldi da parte per assicurare alla moglie una vita serena: resta molto colpita da questo gesto e inizia a rivedere le sue decisioni. Cinta, dopo aver letto tutto quello che Emilio ha scritto, decide di non riuscire a nascondere oltre l’amore che prova per il ragazzo. Per questo motivo non solo decide di non partire più per la tournée con Rafael ma dice anche al ragazzo che non lo ama e che deve rompere il fidanzamento perché è innamorata di un’altra persona. Felipe, sentendosi sempre più vicino a Marcia e Alfredo capisce che la moglie gli nasconde qualcosa e che non ha più ragione di fidarsi di lei, che forse sta dimostrando un animo troppo umano per portare avanti i loro intenti di vendetta.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco le ultime puntate di Una Vita e cosa è accaduto. Rosina dice ad Liberto che lo ama ancora molto ma che non riesce a perdonargli di averla tradita e che per questo motivo sente molto il peso di averlo vicino. Il marito è colpito da queste parole e decide di lasciare la casa matrimoniale, consapevole di aver già fatto molto del male alla donna e non volendo farla soffrire ulteriormente. Genoveva sta vivendo un momento di grande difficoltà perché è rimasta colpita dalle parole di Felipe che ha detto che la donna che ha ora di fronte non è quella di cui si era innamorato Samuele: la moglie di Alfredo inizia a pensare che l’idea di vendicarsi degli abitanti di Acacias non sia stata così felice. Poi va a trovare Lolita ma, una volta alla bottega, incontra alcuni abitanti del quartiere e si rende conto del disprezzo delle altre donne nei suoi confronti. Antonito va a casa di Cinta e porta alla ragazza il quaderno di Emilio con i suoi pensieri, che l’amico ha sottratto dalla spazzatura nel tentativo di salvare la storia d’amore dei due giovani: Cinta inizia la lettura e si commuove per i sentimenti profondi dell’amato. Felipe continua le lezioni di spagnolo con Marcia e il rapporto fra i due diventa sempre più profondo.

Liberto soffre molto perché ha capito che non riuscirà mai a ricucire il suo rapporto con Rosina. Mentre si appresta a lasciare la casa della moglie, riceve la visita di Susana che gli chiede come mai la domestica stia preparando le sue valigie. Il nipote è così costretto ad ammettere che è indispensabile la separazione perché ha fatto fin troppo del male alla moglie, che è il suo unico e grande amore. Donna Susana vorrebbe far cambiare idea al nipote, dicendo che se lui è stato spinto a tradire sua moglie è stato per colpa di Rosina che non ha saputo tenersi il marito. Ma Liberto non vuole sentire questi discorsi, dice che la colpa è solo la sua e che ora non è più interessato a niente visto che ha perso l’amore della sua vita. Felicia racconta a Cesareo che prima di trasferirsi ad Acacias vivevano a Valdeza, in questo modo spera di non destare altri sospetti nel guardiano che sta indagando troppo sulla vicenda e rischia di scoprire cose che né Felicia né Emilio vogliono far sapere. Marcelina si lamenta con Fabiana perché, per colpa di Servante, suo marito Jacinto ha trascorso la notte fuori e lei ora è molto preoccupata perché non ha saputo più niente del marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA