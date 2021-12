Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 dicembre: Genoveva terrorizzata, chi la minaccia?

Una Vita, anticipazioni puntata 9 dicembre

Nella puntata della soap opera spagnola “Una Vita” in onda oggi, giovedì 9 dicembre, Antonito è felice di scoprire che ha anche delle giovani ammiratrici, ma una gelosa Lolita minaccia di fare una scenata. Lolita, però, si trova a dover affrontare un’altra situazione difficile: mentre è alla bottega con Carmen e Susana, arriva un malvivente intenzionato a derubarle e le minaccia addirittura con un coltello. Dall’Argentina arriva un altro telegramma per i Dominguez da parte di Emilio ma le notizie non sono buone, così Bellita e Josè decidono di partire immediatamente e di portare con loro anche Alodia. Peccato che la domestica sia terrorizzata alla sola idea di doversi imbarcare e affrontare la traversata in mare. Il regalo che Genoveva ha ricevuto riguarda Marcia e il suo delitto: la donna teme che qualcuno voglia ricattarla.

Una Vita: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap oepra “Una Vita” Marcos confessa a Roberto di avere dei problemi con i politici messicani con i quali si è dovuto interfacciare per affari quando viveva in quella nazione, Miguel continua a corteggiare Anabel e spinge affinché la ragazza voglia definire una volta e per tutte il loro rapporto. Tuttavia la Becigalupe non si sente ancora pronta per un passo simile e preferisce che la loro conoscenza proceda per il momento su binari tranquilli. Sabina e Roberto, però, nascondono un segreto che non vogliono confessare neanche al nipote e di notte continuano a scavare all’interno della cantina del locale. Stanno per essere scoperti da Cesareo ma per fortuna la donna riesce a distrarlo con l’offerta di un piatto di trippa calda e un bicchiere di vino. Intanto Antonito riceve molte attenzioni da parte di tutti gli abitanti di Acacias, in particolare i domestici, e il loro ossequio contribuisce a fargli montare la testa. La moglie Lolita è abbastanza infastidita ma preferisce non dire nulla mentre suo padre Ramon lo rimprovera aspramente, dicendogli che il suo atteggiamento sembra quello di un marchese che passa in rassegna i suoi possedimenti.

Alodia confessa a Jacinto e a Servante che la sua signora ha deciso di non cantare davanti al re in quanto è troppo preoccupata per sua figlia Cinta che è ricoverata in ospedale in quanto rischia di perdere il bambino. I due, però, dimostrano poca compassione per la situazione e pensano solo al fatto di aver perso un’occasione, atteggiamento che fa davvero infuriare la domestica. Più tardi Alodia prova a risollevare l’animo di Bellita preparandole qualcosa di molto buono per cena, ma la donna scoppia a piangere a tavola implorando il marito di permetterle di fare le valigie e partire immediatamente per l’Argentina, così da stare vicina alla figlia. Alla fine Josè le propone un patto: attenderanno ancora due giorni per sapere se le condizioni della ragazza migliorano, in caso contrario prenderanno la prima nave per raggiungerla. Susana e Rosina irrompono a casa di Carmen, appena tornata ad Acacias, per sapere per quale motivo Ramon abbia acconsentito a non dire nulla a Felipe circa i suoi reali rapporti con la moglie, prima dell’incidente ma la donna vuole evitare di fare pettegolezzi. Intanto Genoveva è molto contenta di come le cose stanno andando con suo marito ma purtroppo ha una brutta sorpresa: un uomo sconosciuto cerca di introdursi a casa sua. La Salmeron lo rincorre nel tentativo di capire chi sia ma senza successo. Quando rientra a casa trova davanti alla porta un cofanetto con una sgradita e anonima sorpresa.

