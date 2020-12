Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 dicembre: il colpo finale di Mauro

Una Vita, anticipazioni puntata 9 dicembre

Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 9 dicembre, Mauro, dopo avere ormai guadagnato la fiducia di Cesar Andreade, gli sferra il colpo finale e gli fa capire di essere a conoscenza dei suoi traffici illeciti con la tratta delle schiave. L’uomo, però, fa finta di essere assolutamente estraneo a questo punto e si finge finanche offeso per le insinuazioni del suo nuovo amico. Antonito prova a mettere pace fra Lolita e Carmen ma ben presto si deve arrendere perché è ovvio che non sia così semplice. Decide, quindi, di chiedere l’aiuto di Ramon, l’unico che può risolvere la situazione ma la cena organizzata per il chiarimento diventa un altro campo di battaglia. Genoveva non si arrende all’idea che, nonostante la scomparsa di Marcia, comunque Felipe non si sia riavvicinato a lei e quindi escogita con Ursula un piano per riuscire ad attirare nuovamente la sua attenzione. Emilio a Santander sembra aver trovare una serie di notizie interessanti che potrebbero essere utili per risolvere la situazione con Ledesma.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe fa irruzione a casa di Andrade e rischia di mandare a monte il piano di Mauro. L’ex poliziotto, però, riesce a risolvere la situazione spacciandolo per il suo socio e quindi anche l’avvocato è ammesso alla trattativa con lo schiavista. Poi provano a far credere all’uomo che sono due professionisti in cerca di nuovi affari, disponibili anche ad investire nella zona grigia, quella che fa fruttare di più. Andreade, però, sul più bello propone ai due di continuare questa interessante conversazione il giorno dopo perché ora è chiamato da altri affari. Poi ordina ai suoi uomini di seguirli per non avere brutte sorprese. Ledesma entra in conflitto con Felicia perché ha delle idee molto diverse da quelle del suo futuro marito rispetto alla gestione del locale e all’organizzazione del loro matrimonio: la donna si rende conto che il suo matrimonio con Copernico sarà l’inizio di un incubo che durerà tutta la vita. A casa Palacios ormai Lolita e Carmen sono ai ferri corti e litigano su tutto, anche sul modo di parlare della moglie di Antonito. Quando la discussione si svolge davanti a Ramon, il capofamiglia prova a mettere pace ma è ovvio che l’impresa è quasi impossibile: pur provando a indagare, non riesce a farsi ammettere dalle due che ci sono delle tensioni.

Mauro riprende con molta forza l’amico Felipe perché ha messo seriamente in pericolo il loro piano. Poi costringe l’avvocato a dormire nello stesso hotel nel quale alloggia perché si è reso conto che Andrade li ha fatti seguire. Agustina ha un malore perché è preoccupata per il fatto che il suo padrone non è rientrato a dormire. Fabiana l’accompagna, quindi, in soffitto e Ursula ne approfitta per chiederle se magari può essere andato a cercare Marcia. Il suo obiettivo è quello di recuperare le informazioni che le ha chiesto Genoveva. Cesareo, per mantenere la promessa fatta a Servante, prova a dire a Fabiana che non le stanno bene i pettinini che le ha regalato il socio ma riesce solo a far offendere la locandiera che lo manda via. Jose prova a rincuorare Cinta che è molto triste perché Emilio non è ancora rientrato ad Acacias. Il padre, pur senza rivelarle che in realtà il ragazzo non è a Barcellona ma a Santander, le dice che il ragazzo è partito per riuscire a trovare il modo per migliorare il loro futuro e quello della famiglia che stanno per formare e che quando tornerà le racconterà ogni cosa. Cinta è molto felice di queste parole e va via più sollevata.



