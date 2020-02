Una Vita/ Anticipazioni puntata 9 febbraio 2020: Alvarado sposerà Samuel?

Una Vita, anticipazioni puntata 9 febbraio 2020

La soap spagnola Una Vita torna protagonista oggi, domenica 9 febbraio. Sapremo se davvero l’Alvarado deciderà stavolta di sposare Samuel o se il suo cuore ancora così pieno d’amore per Padre Telmo la spingerà a dirgli ancora una volta di no. Certamente se questo accadesse i problemi dell’Alday potrebbero rivelarsi di difficile soluzione, anche perché i suoi aguzzini sembrano ormai poco propensi ad attendere ancora. Non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata, in onda nel pomeriggio di domenica su Canale 5, per sapere se prevarrà il cuore o la ragione nella decisione finale di Lucia.

Una Vita, dove siamo rimasti

I riflettori di Una vita si sono accesi su Acacias ci hanno mostrato ancora il dolore di Lucia, combattuta tra la consapevolezza che Padre Telmo non rinuncerà mai agli abiti talari per amore e la proposta di matrimonio ricevuta da Samuel. Fondamentale per l’Alday la complicità di Celia, che teme di vedere l’amata cugina coinvolta in uno scandalo e decide così di aiutarlo a conquistare il suo cuore. Proprio durante una cena organizzata da lei per i due, l’Alday chiede all’Alvarado di sposarlo. A convincere ancora di più il sacerdote che allontanarsi da Lucia sia la decisione più saggia ha contribuito anche l’amico e mentore Fra Guillermo, arrivato ad Acacias perché convocato proprio da Samuel.

Il parroco di Acacias non sa ancora che il mentore è stato fatto intervenire proprio da colui che sta complottando per mettere le mani sul patrimonio della ragazza, così come Celia pensa di fare proprio il bene di Lucia spingendola tra le braccia di Samuel. Dopo quel bacio che l’Alvarado ed il parroco si sono dati infatti, la ragazza è stata colta da una profonda disperazione nell’avvertire che per Padre Telmo quie voti erano la cosa più importante di tutte, poerfino dell’amore che provava per lei, tanto da evitarla e porre fine sul nascere a quel sentimento che invece provava. Al tempo stesso quella forte attrazione tra i due non era certo passata inosservata agli occhi di Celia, che aveva davvero temuto di veder Lucia preda di mille pettegolezzi nel quartiere, proprio a causa del suo amore per Padre Telmo. La puntata di oggi si è però conclusa senza che l’Alvarado abbia dato una risposta a Samuel, ed anche se quella improvvisa freddezza mostrata dal sacerdote nei confronti della donna può far sperare all’Alday di ottenere quel sì che metterà finalmente fine ai suoi problemi finanziari è ancora presto per dire che i due andranno all’altare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA