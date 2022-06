Una vita/ Anticipazioni puntata 9 giugno: alta tensione tra Felipe e Ramon

Una vita, la “finta coppia” David e Valeria continua ad insospettire

A calle Acacias continuano ad intrecciarsi le storie dei protagonisti, rendendo la soap di Canale5 Una vita sempre più avvincente. Nelle precedenti puntate i telespettatori hanno assistito alla difficile convivenza di Felipe e Ramon: anche dopo la brutta caduta subita dall’avvocato, i due non riescono a trovare un punto d’incontro e litigano quotidianamente. In tutto ciò Genoveva sembra essersi disinteressata alle loro attuali condizioni: entrambi sembrano aver perso il senno e la stessa Genoveva può così intervenire nelle loro vite, modificandole a proprio piacimento.

Regge intanto il castello di menzogne della “finta coppia” composta da David e Valeria, sebbene Genoveva inizi ad avere qualche sospetto su di loro. Aurelio continua ad avere in sua protezione Rodrigo, il marito di Valeria, ma al contempo sarebbe estremamente interessato alla giovane ragazza. L’intreccio di bugie porta la stessa coppia all’esasperazione, con David che continua ad esercitare un controllo pressante su Valeria e con quest’ultima che è sempre più irritata da questa situazione: la coppia, nel corso della scorsa puntata andata in onda ieri pomeriggio, è infatti arrivata allo scontro.

Una vita, anticipazioni puntata 9 giugno: Ramon disapprova il discorso di Felipe per la cerimonia

Sono promettenti le anticipazioni di Una vita nella puntata in onda oggi giovedì 9 giugno. A prendersi la scena sono soprattutto Felipe e Ramon che, sulla scia delle incomprensioni e dei continui litigi quotidiani, si rendono protagonisti di altri momenti di tensione. In particolare, a far scattare l’ennesimo battibecco tra i due, è stata la decisione di Lolita di far parlare pubblicamente Felipe in occasione dell’inaugurazione della piazza intitolata ad Antonito.

Una decisione che non è stata approvata da Ramon, il quale non condivide il fare cerimonioso della donna né la scelta che sia Felipe a pronunciare pubblicamente il discorso durante la cerimonia. Il litigio tra i due scatta quando Felipe gli legge il discorso in onore di Antonito: Ramon disapprova completamente quanto letto dall’avvocato e reagisce malamente.

